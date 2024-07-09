Рейтинг@Mail.ru
"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html
"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии
"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии - РИА Новости, 09.07.2024
"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии
Россия благодаря реверс-инжинирингу узнала, как устроены британские ракеты Storm Shadow, поэтому легко их сбивает, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:55
2024-07-09T16:55
в мире
франция
россия
великобритания
чей боуз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871403201_141:314:2240:1495_1920x0_80_0_0_3ba2c4dfee9f8e36013069bd4567737c.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия благодаря реверс-инжинирингу узнала, как устроены британские ракеты Storm Shadow, поэтому легко их сбивает, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные державы цинично использовали Украину и ее народ как лабораторию для своего оружия. В этом есть большая проблема: русские, уже далеко продвинувшиеся в ракетных технологиях и радиоэлектронной борьбе, сделали реверс-инжиниринг таких систем, как Storm Shadow, и теперь легко их уничтожают", — заявил он.Реверс-инжиниринг — процесс разработки конструкторской документации (КД) на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия.Ранее специалисты по работе с вооружением рассказали РИА Новости, что российские инженеры извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам экспертов, сейчас уже демонтировали аппаратуру управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями, подчеркнули они.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.
https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html
франция
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871403201_0:0:2240:1680_1920x0_80_0_0_a05c136c1b258e20f3b0830dadef52f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, великобритания, чей боуз, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Россия, Великобритания, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии

Боуз: РФ узнала секреты разработки Storm Shadow, поэтому легко их сбивает

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия благодаря реверс-инжинирингу узнала, как устроены британские ракеты Storm Shadow, поэтому легко их сбивает, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Западные державы цинично использовали Украину и ее народ как лабораторию для своего оружия. В этом есть большая проблема: русские, уже далеко продвинувшиеся в ракетных технологиях и радиоэлектронной борьбе, сделали реверс-инжиниринг таких систем, как Storm Shadow, и теперь легко их уничтожают", — заявил он.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
На Западе сделали тревожное заявление после ударов ВКС России по Киеву
Вчера, 15:48
Реверс-инжиниринг — процесс разработки конструкторской документации (КД) на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия.
Ранее специалисты по работе с вооружением рассказали РИА Новости, что российские инженеры извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам экспертов, сейчас уже демонтировали аппаратуру управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями, подчеркнули они.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше
8 июля, 20:08
 
В миреФранцияРоссияВеликобританияЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала