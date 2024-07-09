https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html

"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии

"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии - РИА Новости, 09.07.2024

"Продвинулись далеко". На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии

Россия благодаря реверс-инжинирингу узнала, как устроены британские ракеты Storm Shadow, поэтому легко их сбивает, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:55

2024-07-09T16:55

2024-07-09T16:55

в мире

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великобритания

чей боуз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия благодаря реверс-инжинирингу узнала, как устроены британские ракеты Storm Shadow, поэтому легко их сбивает, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные державы цинично использовали Украину и ее народ как лабораторию для своего оружия. В этом есть большая проблема: русские, уже далеко продвинувшиеся в ракетных технологиях и радиоэлектронной борьбе, сделали реверс-инжиниринг таких систем, как Storm Shadow, и теперь легко их уничтожают", — заявил он.Реверс-инжиниринг — процесс разработки конструкторской документации (КД) на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия.Ранее специалисты по работе с вооружением рассказали РИА Новости, что российские инженеры извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам экспертов, сейчас уже демонтировали аппаратуру управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями, подчеркнули они.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.

https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html

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в мире, франция, россия, великобритания, чей боуз, вооруженные силы украины