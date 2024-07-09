https://ria.ru/20240709/sapery-1958402495.html

Российские саперы очистили заминированный при помощи дронов участок

Российские саперы очистили заминированный при помощи дронов участок - РИА Новости, 09.07.2024

Российские саперы очистили заминированный при помощи дронов участок

Саперы гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" произвели очистку района, заминированного украинскими боевиками при помощи дронов, на... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:15

2024-07-09T05:15

2024-07-09T05:15

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Саперы гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" произвели очистку района, заминированного украинскими боевиками при помощи дронов, на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В инженерно-саперный полк поступила заявка об обезвреживании минно-взрывных заграждений и очистке от взрывоопасных предметов определенного участка местности, который подвергся дистанционному минированию националистами: мины сюда были сброшены с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что по прибытию на указанное место группой саперов были обнаружены не только сброшенные с дронов ВСУ противопехотные, но и противотанковые мины. "Используют разного рода боеприпасы, мины и самоделы, самопалы в абсолютно разных и неожиданных местах и исполнениях", - процитировали в МО командира технического взвода с позывным "Ростов". По его словам, работа военного сапера в зоне СВО в основном заключается в сопровождении штурмовых групп и осмотре заминированных территорий. "При закреплении российских подразделений на освобожденных от ВСУ позициях или выборе мест для их устройства саперам необходимо проверить и полностью очистить от взрывчатых веществ близлежащую местность, чтобы максимально обезопасить перемещение и размещение на позициях наших военнослужащих", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20240530/rostekh-1949288843.html

https://ria.ru/20240512/sapery-1945326789.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, в мире