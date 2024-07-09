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Россия успешно справляется с санкциями, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
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14:17 09.07.2024 (обновлено: 17:56 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958495366.html
Россия успешно справляется с санкциями, заявил Мишустин
Россия успешно справляется с санкциями, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024
Россия успешно справляется с санкциями, заявил Мишустин
Россия играет одну из ключевых ролей в процессах формирования новых центров многополярного мира и успешно справляется с санкциями, заявил премьер-министр России РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:17
2024-07-09T17:56
россия
михаил мишустин
санкции
санкции в отношении россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия играет одну из ключевых ролей в процессах формирования новых центров многополярного мира и успешно справляется с санкциями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Углубление международного сотрудничества особенно важно сейчас – в период глобальной перестройки, когда идет формирование центров многополярного мира. И Россия в этих процессах играет одну из ключевых ролей, успешно справляясь с беспрецедентными санкциями", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
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россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Санкции, Санкции в отношении России
Россия успешно справляется с санкциями, заявил Мишустин

Мишустин: Россия играет важную роль в формировании центров многополярного мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XIV международной промышленной выставке "Иннопром-2024". 9 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XIV международной промышленной выставке Иннопром-2024. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XIV международной промышленной выставке "Иннопром-2024". 9 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия играет одну из ключевых ролей в процессах формирования новых центров многополярного мира и успешно справляется с санкциями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Углубление международного сотрудничества особенно важно сейчас – в период глобальной перестройки, когда идет формирование центров многополярного мира. И Россия в этих процессах играет одну из ключевых ролей, успешно справляясь с беспрецедентными санкциями", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Политика незаконных санкций неэффективна, заявил Мишустин
Вчера, 13:39
 
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