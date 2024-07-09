https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958495366.html

Россия успешно справляется с санкциями, заявил Мишустин

Россия успешно справляется с санкциями, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2024

Россия успешно справляется с санкциями, заявил Мишустин

Россия играет одну из ключевых ролей в процессах формирования новых центров многополярного мира и успешно справляется с санкциями, заявил премьер-министр России РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:17

2024-07-09T14:17

2024-07-09T17:56

россия

михаил мишустин

санкции

санкции в отношении россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия играет одну из ключевых ролей в процессах формирования новых центров многополярного мира и успешно справляется с санкциями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Углубление международного сотрудничества особенно важно сейчас – в период глобальной перестройки, когда идет формирование центров многополярного мира. И Россия в этих процессах играет одну из ключевых ролей, успешно справляясь с беспрецедентными санкциями", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".

https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958483673.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии