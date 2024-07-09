https://ria.ru/20240709/samozanyatye-1958533211.html
Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей
Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей - РИА Новости, 09.07.2024
Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей
Самозанятые Красноярского края с начала года предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на общую сумму 63,2 миллиона рублей; прирост... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:02
2024-07-09T16:02
2024-07-09T16:02
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поддержка бизнеса
корпорация мсп
красноярский край
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самозанятые Красноярского края с начала года предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на общую сумму 63,2 миллиона рублей; прирост составил более 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. За соблюдением правительственной 25% квоты на закупки отвечает Корпорация МСП. Наиболее востребованными закупками стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, услуги в области творчества, искусства и развлечений, профессиональные, научные и технические услуги, рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка, строительные работы. Также поддержка самозанятых считается одним из ключевых направлений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958471340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, красноярский край, самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Красноярский край, самозанятые
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самозанятые Красноярского края с начала года предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на общую сумму 63,2 миллиона рублей; прирост составил более 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
За соблюдением правительственной 25% квоты на закупки отвечает Корпорация МСП
.
Наиболее востребованными закупками стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, услуги в области творчества, искусства и развлечений, профессиональные, научные и технические услуги, рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка, строительные работы.
Также поддержка самозанятых считается одним из ключевых направлений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".