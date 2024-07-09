https://ria.ru/20240709/samozanyatye-1958533211.html

Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей

Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей - РИА Новости, 09.07.2024

Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей

Самозанятые Красноярского края с начала года предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на общую сумму 63,2 миллиона рублей; прирост... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:02

2024-07-09T16:02

2024-07-09T16:02

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самозанятые Красноярского края с начала года предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на общую сумму 63,2 миллиона рублей; прирост составил более 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. За соблюдением правительственной 25% квоты на закупки отвечает Корпорация МСП. Наиболее востребованными закупками стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, услуги в области творчества, искусства и развлечений, профессиональные, научные и технические услуги, рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка, строительные работы. Также поддержка самозанятых считается одним из ключевых направлений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958471340.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, красноярский край, самозанятые