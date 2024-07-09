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Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей - РИА Новости, 09.07.2024
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Твой бизнес
 
16:02 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/samozanyatye-1958533211.html
Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей
Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей - РИА Новости, 09.07.2024
Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей
Самозанятые Красноярского края с начала года предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на общую сумму 63,2 миллиона рублей; прирост... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:02
2024-07-09T16:02
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
красноярский край
самозанятые
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самозанятые Красноярского края с начала года предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на общую сумму 63,2 миллиона рублей; прирост составил более 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. За соблюдением правительственной 25% квоты на закупки отвечает Корпорация МСП. Наиболее востребованными закупками стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, услуги в области творчества, искусства и развлечений, профессиональные, научные и технические услуги, рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка, строительные работы. Также поддержка самозанятых считается одним из ключевых направлений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958471340.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, красноярский край, самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Красноярский край, самозанятые

Красноярские самозанятые предложили госкомпаниям услуги на 63,2 млн рублей

© iStock.com / BartekSzewczykДевушка заполняет налоговые документы
Девушка заполняет налоговые документы - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
Девушка заполняет налоговые документы
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самозанятые Красноярского края с начала года предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на общую сумму 63,2 миллиона рублей; прирост составил более 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
За соблюдением правительственной 25% квоты на закупки отвечает Корпорация МСП.
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Наиболее востребованными закупками стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием, услуги в области творчества, искусства и развлечений, профессиональные, научные и технические услуги, рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка, строительные работы.
Также поддержка самозанятых считается одним из ключевых направлений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПКрасноярский крайсамозанятые
 
 
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