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Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен - РИА Новости, 09.07.2024
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22:12 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sammit-1958629158.html
Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен
Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен - РИА Новости, 09.07.2024
Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен
Саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:12
2024-07-09T22:12
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Саммит НАТО укрепит связи Украины с организацией и пусть к членству", - заявил Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в госдепе. В Вашингтоне проходит 75-й саммит альянса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958628443.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), энтони блинкен, дмитрий кулеба, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, НАТО
Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен

Блинкен: саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Саммит НАТО укрепит связи Украины с организацией и пусть к членству", - заявил Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в госдепе.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Серьезный звоночек". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Западной Украине
Вчера, 22:07
В Вашингтоне проходит 75-й саммит альянса.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО
Вчера, 21:53
 
В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Энтони БлинкенДмитрий КулебаВладимир ПутинНАТО
 
 
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