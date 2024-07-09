https://ria.ru/20240709/sammit-1958629158.html
Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен
Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен - РИА Новости, 09.07.2024
Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен
Саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:12
2024-07-09T22:12
2024-07-09T22:12
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
энтони блинкен
дмитрий кулеба
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946149793_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_25f1b63845ce6fa86611e6442377cc93.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Саммит НАТО укрепит связи Украины с организацией и пусть к членству", - заявил Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в госдепе. В Вашингтоне проходит 75-й саммит альянса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958628443.html
https://ria.ru/20240709/kennedi-mladshij-1958626649.html
украина
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946149793_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_3040649cde3b4640ee9b0c3b19d6f6ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вашингтон (штат), энтони блинкен, дмитрий кулеба, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, НАТО
Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен
Блинкен: саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной