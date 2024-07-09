https://ria.ru/20240709/sammit-1958629158.html

Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен

Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен - РИА Новости, 09.07.2024

Саммит НАТО укрепит связи альянса с Украиной, считает Блинкен

Саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:12

2024-07-09T22:12

2024-07-09T22:12

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи альянса с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Саммит НАТО укрепит связи Украины с организацией и пусть к членству", - заявил Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в госдепе. В Вашингтоне проходит 75-й саммит альянса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240709/ukraina-1958628443.html

https://ria.ru/20240709/kennedi-mladshij-1958626649.html

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), энтони блинкен, дмитрий кулеба, владимир путин, нато