https://ria.ru/20240709/sammit-1958400334.html

Американский блогер рассказал об ожиданиях от саммита НАТО

Американский блогер рассказал об ожиданиях от саммита НАТО - РИА Новости, 09.07.2024

Американский блогер рассказал об ожиданиях от саммита НАТО

Известный американский блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что ожидать от предстоящего саммита НАТО изменений по отношению к России не стоит, альянс... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:26

2024-07-09T04:26

2024-07-09T04:32

украина

россия

вашингтон (штат)

джексон хинкл

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Известный американский блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что ожидать от предстоящего саммита НАТО изменений по отношению к России не стоит, альянс бросает все возможные силы на противостояние, но все равно проигрывает. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. "Я не думаю, что мы можем ожидать от НАТО каких-либо масштабных изменений в их повестке. НАТО бросает все возможные силы на то, чтобы противостоять России, но все равно проигрывает", — сказал Хинкл, комментируя предстоящий саммит. Тем не менее, по мнению блогера, в НАТО "еще не до конца потеряли рассудок". "Например, нам не стоит ожидать принятия Украины в НАТО, так как первые лица данной организации не раз говорили о том, что настолько коррумпированная страна, какой является Украина, не может являться членом НАТО", — добавил он. Хинкл указал, что несмотря на попытки Украины "выжать" из НАТО все, что только можно, успехов со стороны Киева не видно.

https://ria.ru/20240709/akkreditatsiya-1958396670.html

https://ria.ru/20240708/sammit-1958369784.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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украина, россия, вашингтон (штат), джексон хинкл, нато, в мире