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В РЖД связали рост конкуренции за кадры со строительством Тихоокеанской ж/д

В РЖД связали рост конкуренции за кадры со строительством Тихоокеанской ж/д - РИА Новости, 09.07.2024

В РЖД связали рост конкуренции за кадры со строительством Тихоокеанской ж/д

РЖД отмечают обострение конкуренции за рабочую силу на инфраструктурных проектах на востоке России на фоне активизации строительства Тихоокеанской железной... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:29

2024-07-09T00:29

2024-07-09T00:29

экономика

россия

охотское море

андрей макаров

ржд

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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД отмечают обострение конкуренции за рабочую силу на инфраструктурных проектах на востоке России на фоне активизации строительства Тихоокеанской железной дороги (от Эльгинского угольного месторождения до Охотского моря), сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров. РЖД в настоящее время реализуют проект по развитию и модернизации Восточного полигона, куда входят железнодорожные магистрали БАМ и Траннсиб. Макаров отметил, что дефицит рабочей силы на этой большой стройке существует. РЖД постоянно его восполняют. "Приток рабочей силы идет, одновременно идет отток, потому что конкуренция за рабочую силу особенно в сфере стройки и особенно здесь, на востоке, конечно, в этом году с новой силой разворачивается, потому что большие проекты параллельно реализуются уже существующие. Коллеги с Тихоокеанской железной дороги форсируют. Там сейчас усиливаются для того, чтобы в срок закончить", - рассказал Макаров. Он пояснил, что у проекта по строительству Тихоокеанской железной дороги коммерческое ценообразование в части привлечения рабочей силы, и оно отличается от РЖД, у которых все затраты полностью регламентированы расценками, утверждёнными госэкспертизой. "Тот уровень зарплаты, который могут предложить коллеги в конкурирующих отраслях, несколько выше. Мы его (дефицит рабочей силы - ред.) компенсируем за счёт дополнительной вахты, привоза работников с европейской части РФ", - сообщил замглавы РЖД. Он уточнил, что кадровый дефицит касается в первую очередь механизаторов. "Всё, что связано с водителями колёсной техники, экскаваторщиками и так далее, это проявляется. Техники мы купили достаточно, техники много", - заключил он. Тихоокеанская железная дорога через считавшуюся непроходимой тайгу строится на частные средства и должна связать угольные месторождения в Республике Саха (Якутия) с тихоокеанским побережьем.

https://ria.ru/20231002/rekordy-1899812685.html

https://realty.ria.ru/20240329/bam-1936670575.html

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экономика, россия, охотское море, андрей макаров, ржд