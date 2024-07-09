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В РЖД рассказали о планах по инвестированию в развитие БАМа и Транссиба - РИА Новости, 09.07.2024
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00:15 09.07.2024 (обновлено: 02:26 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958388289.html
В РЖД рассказали о планах по инвестированию в развитие БАМа и Транссиба
В РЖД рассказали о планах по инвестированию в развитие БАМа и Транссиба - РИА Новости, 09.07.2024
В РЖД рассказали о планах по инвестированию в развитие БАМа и Транссиба
РЖД в 2025 году планируют инвестировать в развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, около 360 миллиардов рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:15
2024-07-09T02:26
экономика
россия
андрей макаров
ржд
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД в 2025 году планируют инвестировать в развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, около 360 миллиардов рублей, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров. Он напомнил, что РЖД вложат в Восточный полигон в 2024 году 360 миллиардов рублей: 336 миллиардов во второй этап стройки с завершением объектов и 24 миллиарда рублей в проектирование объектов третьего этапа. "Думаю, что будет сопоставимо с этим годом, потому что параллельно надо будет завершить по второму этапу, работы по электрификации там полным ходом будут идти, параллельно мы будем начинать мероприятия третьего этапа", - ответил он о планах инвестиций в Восточный полигон в 2025 году. Он напомнил, что Восточный полигон строится за счет средств РЖД и инвестирование, в частности, средств ФНБ в него пока не предполагается. "Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб , стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до конца 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу. Правительство РФ весной 2024 года одобрило его запуск. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона до 2035 года с увеличением провозной способности до 270 миллионов тонн оценивается 3,7 триллионов рублей.
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экономика, россия, андрей макаров, ржд
Экономика, Россия, Андрей Макаров, РЖД
В РЖД рассказали о планах по инвестированию в развитие БАМа и Транссиба

РЖД хочет в 2025 году вложить в развитие БАМа и Транссиба 360 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД в 2025 году планируют инвестировать в развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, около 360 миллиардов рублей, сообщил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров.
Он напомнил, что РЖД вложат в Восточный полигон в 2024 году 360 миллиардов рублей: 336 миллиардов во второй этап стройки с завершением объектов и 24 миллиарда рублей в проектирование объектов третьего этапа.
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"Думаю, что будет сопоставимо с этим годом, потому что параллельно надо будет завершить по второму этапу, работы по электрификации там полным ходом будут идти, параллельно мы будем начинать мероприятия третьего этапа", - ответил он о планах инвестиций в Восточный полигон в 2025 году.
Он напомнил, что Восточный полигон строится за счет средств РЖД и инвестирование, в частности, средств ФНБ в него пока не предполагается.
"Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб , стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до конца 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн).
РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу. Правительство РФ весной 2024 года одобрило его запуск. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона до 2035 года с увеличением провозной способности до 270 миллионов тонн оценивается 3,7 триллионов рублей.
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