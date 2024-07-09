https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html

РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа"

РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа" - РИА Новости, 09.07.2024

РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа"

РЖД в рамках современного этапа развития Восточного полигона построят железнодорожные пути, по протяженности соизмеримые с длинной двух БАМов времен... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:06

2024-07-09T00:06

2024-07-09T00:06

ссср

андрей макаров

ржд

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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД в рамках современного этапа развития Восточного полигона построят железнодорожные пути, по протяженности соизмеримые с длинной двух БАМов времен комсомольской стройки, следует из слов замгендиректора компании Андрея Макарова. "С 2013 года, то есть с первого этапа реконструкции Восточного полигона, не считая реконструкции верхнего строения пути, на сегодняшний момент уже 3 тысячи перешагнули. У нас было порядка 2,4 тысячи километров на первом этапе. И у нас где-то около 2 тысяч на втором", - рассказал Макаров. В частности, в рамках второго этапа было построено порядка 800 километров в 2022-2023 годах, на 2024 год запланирована укладка 1,1 тысячи километров пути. "Можно сказать, что мы видим, что уже за 11 лет - комсомольская стройка с 1974 по 1989 год, 15 лет - мы за 11 лет в принципе сделали не меньше", - отметил замглавы РЖД. За комсомольскую стройку БАМа было уложено около 3 тысяч километров пути. При этом он отметил, что во время стройки БАМа времен СССР были свои трудности, связанные с рядом аспектов. "Это была железная дорога по целине. То есть лес, пробивка трассы, временная дорога сначала автомобильная", - напомнил Макаров. "У нас свои сложности, другие, то есть нам наоборот иногда кажется, что если бы мы строили новую трассу, у нас бы получалось еще быстрее. Потому что у нас основные задержки и потери времени связаны с тем, что мы работаем в условии движения поездов, мы в постоянном режиме вынуждены работать только в определенные периоды времени, когда нам выдаются перерывы в движении", - рассказал он. Замглавы РЖД напомнил, что компания начинает реализацию третьего этапа развития Восточного полигона. "Мы считали, что это порядка 1,8-2 тысячи километров еще дополнительно путей, которые заложены в третьем этапе", - сказал он. Таким образом, РЖД в рамках трех современных этапов развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, построят более 6 тысяч километров пути.

https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html

https://realty.ria.ru/20240329/bam-1936670575.html

https://realty.ria.ru/20240329/bam-1936672924.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ссср, андрей макаров, ржд