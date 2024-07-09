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РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа" - РИА Новости, 09.07.2024
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00:06 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html
РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа"
РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа" - РИА Новости, 09.07.2024
РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа"
РЖД в рамках современного этапа развития Восточного полигона построят железнодорожные пути, по протяженности соизмеримые с длинной двух БАМов времен... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:06
2024-07-09T00:06
ссср
андрей макаров
ржд
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД в рамках современного этапа развития Восточного полигона построят железнодорожные пути, по протяженности соизмеримые с длинной двух БАМов времен комсомольской стройки, следует из слов замгендиректора компании Андрея Макарова. "С 2013 года, то есть с первого этапа реконструкции Восточного полигона, не считая реконструкции верхнего строения пути, на сегодняшний момент уже 3 тысячи перешагнули. У нас было порядка 2,4 тысячи километров на первом этапе. И у нас где-то около 2 тысяч на втором", - рассказал Макаров. В частности, в рамках второго этапа было построено порядка 800 километров в 2022-2023 годах, на 2024 год запланирована укладка 1,1 тысячи километров пути. "Можно сказать, что мы видим, что уже за 11 лет - комсомольская стройка с 1974 по 1989 год, 15 лет - мы за 11 лет в принципе сделали не меньше", - отметил замглавы РЖД. За комсомольскую стройку БАМа было уложено около 3 тысяч километров пути. При этом он отметил, что во время стройки БАМа времен СССР были свои трудности, связанные с рядом аспектов. "Это была железная дорога по целине. То есть лес, пробивка трассы, временная дорога сначала автомобильная", - напомнил Макаров. "У нас свои сложности, другие, то есть нам наоборот иногда кажется, что если бы мы строили новую трассу, у нас бы получалось еще быстрее. Потому что у нас основные задержки и потери времени связаны с тем, что мы работаем в условии движения поездов, мы в постоянном режиме вынуждены работать только в определенные периоды времени, когда нам выдаются перерывы в движении", - рассказал он. Замглавы РЖД напомнил, что компания начинает реализацию третьего этапа развития Восточного полигона. "Мы считали, что это порядка 1,8-2 тысячи километров еще дополнительно путей, которые заложены в третьем этапе", - сказал он. Таким образом, РЖД в рамках трех современных этапов развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, построят более 6 тысяч километров пути.
https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html
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ссср, андрей макаров, ржд
СССР, Андрей Макаров, РЖД
РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа"

РЖД в современный этап построят на Восточном полигоне еще "два советских БАМа"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД в рамках современного этапа развития Восточного полигона построят железнодорожные пути, по протяженности соизмеримые с длинной двух БАМов времен комсомольской стройки, следует из слов замгендиректора компании Андрея Макарова.
"С 2013 года, то есть с первого этапа реконструкции Восточного полигона, не считая реконструкции верхнего строения пути, на сегодняшний момент уже 3 тысячи перешагнули. У нас было порядка 2,4 тысячи километров на первом этапе. И у нас где-то около 2 тысяч на втором", - рассказал Макаров.
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В частности, в рамках второго этапа было построено порядка 800 километров в 2022-2023 годах, на 2024 год запланирована укладка 1,1 тысячи километров пути. "Можно сказать, что мы видим, что уже за 11 лет - комсомольская стройка с 1974 по 1989 год, 15 лет - мы за 11 лет в принципе сделали не меньше", - отметил замглавы РЖД.
За комсомольскую стройку БАМа было уложено около 3 тысяч километров пути.
При этом он отметил, что во время стройки БАМа времен СССР были свои трудности, связанные с рядом аспектов. "Это была железная дорога по целине. То есть лес, пробивка трассы, временная дорога сначала автомобильная", - напомнил Макаров.
"У нас свои сложности, другие, то есть нам наоборот иногда кажется, что если бы мы строили новую трассу, у нас бы получалось еще быстрее. Потому что у нас основные задержки и потери времени связаны с тем, что мы работаем в условии движения поездов, мы в постоянном режиме вынуждены работать только в определенные периоды времени, когда нам выдаются перерывы в движении", - рассказал он.
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Замглавы РЖД напомнил, что компания начинает реализацию третьего этапа развития Восточного полигона. "Мы считали, что это порядка 1,8-2 тысячи километров еще дополнительно путей, которые заложены в третьем этапе", - сказал он.
Таким образом, РЖД в рамках трех современных этапов развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, построят более 6 тысяч километров пути.
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СССРАндрей МакаровРЖД
 
 
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