https://ria.ru/20240709/rusofily-1958621890.html

Главу пловдивского отделения "Русофилов" преследуют за поездки в Россию

Главу пловдивского отделения "Русофилов" преследуют за поездки в Россию - РИА Новости, 09.07.2024

Главу пловдивского отделения "Русофилов" преследуют за поездки в Россию

Руководителю отделения болгарского движения "Русофилы" в Пловдиве Златомиру Дёвленскому предъявляют обвинения за поездки в Россию, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:09

2024-07-09T21:09

2024-07-09T22:13

болгария

россия

пловдив

владимир путин

николай малинов

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Руководителю отделения болгарского движения "Русофилы" в Пловдиве Златомиру Дёвленскому предъявляют обвинения за поездки в Россию, сообщил РИА Новости глава движения Николай Малинов."Против него поднято обвинение о распространении, разглашении тайн. Конечно, мелкому чиновнику в общении и работе под Пловдивом неоткуда иметь доступ к классифицированной информации — его преследуют за то, что он побывал в Сочи", — подчеркнул он.Общественный деятель также отметил, что допрос Асена Асенова, заместителя председателя партии "Русофилы за возрождение Отечества", также связан с его поездкой."Допрос был только на основании того, что <...> он побывал в Крыму 3 марта в этом году. Отмечал 3 марта — национальный праздник Болгарии, это день освобождения от Османского ига в 1878 году после Русско-турецкой воины", — сказал Малинов.Глава движения также сообщил, что русофилы в Болгарии продолжают работать в рамках закона, несмотря на преследования со стороны властей."Мы свою работу продолжаем проводить, и она, конечно, проводится в рамках закона, а наши оппоненты, враги, как хотите их называйте, они, конечно, будут против нас гавкать, будут на нас нападать, но мы это воспринимаем, я лично это всегда воспринимал как высокую оценку своей деятельности", — рассказал о планах движения Малинов.Накануне председателя отделения национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве задержали сотрудники спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, к "его приятелю" Златомиру Дёвленскому рано утром в дом пришли силовики. Как уточняется, мужчину подозревают в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5000 левов (около 2500 евро). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240705/bolgariya-1957799343.html

https://ria.ru/20240709/rusofily-1958559549.html

https://ria.ru/20240301/sorlin-1930553092.html

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болгария, россия, пловдив, владимир путин, николай малинов, оон