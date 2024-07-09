Рейтинг@Mail.ru
Главу пловдивского отделения "Русофилов" преследуют за поездки в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 09.07.2024 (обновлено: 22:13 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rusofily-1958621890.html
Главу пловдивского отделения "Русофилов" преследуют за поездки в Россию
Главу пловдивского отделения "Русофилов" преследуют за поездки в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
Главу пловдивского отделения "Русофилов" преследуют за поездки в Россию
Руководителю отделения болгарского движения "Русофилы" в Пловдиве Златомиру Дёвленскому предъявляют обвинения за поездки в Россию, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:09
2024-07-09T22:13
болгария
россия
пловдив
владимир путин
николай малинов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937081035_0:0:3383:1902_1920x0_80_0_0_ff9ac9b0421392aa8f40a8a101f1b47e.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Руководителю отделения болгарского движения "Русофилы" в Пловдиве Златомиру Дёвленскому предъявляют обвинения за поездки в Россию, сообщил РИА Новости глава движения Николай Малинов.&quot;Против него поднято обвинение о распространении, разглашении тайн. Конечно, мелкому чиновнику в общении и работе под Пловдивом неоткуда иметь доступ к классифицированной информации — его преследуют за то, что он побывал в Сочи&quot;, — подчеркнул он.Общественный деятель также отметил, что допрос Асена Асенова, заместителя председателя партии "Русофилы за возрождение Отечества", также связан с его поездкой.&quot;Допрос был только на основании того, что &lt;...&gt; он побывал в Крыму 3 марта в этом году. Отмечал 3 марта — национальный праздник Болгарии, это день освобождения от Османского ига в 1878 году после Русско-турецкой воины&quot;, — сказал Малинов.Глава движения также сообщил, что русофилы в Болгарии продолжают работать в рамках закона, несмотря на преследования со стороны властей.&quot;Мы свою работу продолжаем проводить, и она, конечно, проводится в рамках закона, а наши оппоненты, враги, как хотите их называйте, они, конечно, будут против нас гавкать, будут на нас нападать, но мы это воспринимаем, я лично это всегда воспринимал как высокую оценку своей деятельности&quot;, — рассказал о планах движения Малинов.Накануне председателя отделения национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве задержали сотрудники спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, к "его приятелю" Златомиру Дёвленскому рано утром в дом пришли силовики. Как уточняется, мужчину подозревают в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5000 левов (около 2500 евро). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240705/bolgariya-1957799343.html
https://ria.ru/20240709/rusofily-1958559549.html
https://ria.ru/20240301/sorlin-1930553092.html
болгария
россия
пловдив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937081035_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4e01a221bf170945c2448d7c08cbfd7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, россия, пловдив, владимир путин, николай малинов, оон
Болгария, Россия, Пловдив, Владимир Путин, Николай Малинов, ООН
Главу пловдивского отделения "Русофилов" преследуют за поездки в Россию

Главу пловдивского отделения "Русофилов" Девленского преследуют за поездки в РФ

© iStock.com / valio84sl Болгария
 Болгария - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / valio84sl
Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Руководителю отделения болгарского движения "Русофилы" в Пловдиве Златомиру Дёвленскому предъявляют обвинения за поездки в Россию, сообщил РИА Новости глава движения Николай Малинов.
«

"Против него поднято обвинение о распространении, разглашении тайн. Конечно, мелкому чиновнику в общении и работе под Пловдивом неоткуда иметь доступ к классифицированной информации — его преследуют за то, что он побывал в Сочи", — подчеркнул он.

Вид на город Софию в Болгарии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной
5 июля, 23:53
Общественный деятель также отметил, что допрос Асена Асенова, заместителя председателя партии "Русофилы за возрождение Отечества", также связан с его поездкой.
«

"Допрос был только на основании того, что <...> он побывал в Крыму 3 марта в этом году. Отмечал 3 марта — национальный праздник Болгарии, это день освобождения от Османского ига в 1878 году после Русско-турецкой воины", — сказал Малинов.

На Кипре - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Кипрские русофилы планируют акции протеста у посольства Болгарии
Вчера, 16:57
Глава движения также сообщил, что русофилы в Болгарии продолжают работать в рамках закона, несмотря на преследования со стороны властей.
«

"Мы свою работу продолжаем проводить, и она, конечно, проводится в рамках закона, а наши оппоненты, враги, как хотите их называйте, они, конечно, будут против нас гавкать, будут на нас нападать, но мы это воспринимаем, я лично это всегда воспринимал как высокую оценку своей деятельности", — рассказал о планах движения Малинов.

Накануне председателя отделения национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве задержали сотрудники спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, к "его приятелю" Златомиру Дёвленскому рано утром в дом пришли силовики. Как уточняется, мужчину подозревают в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5000 левов (около 2500 евро). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России
1 марта, 17:27
 
БолгарияРоссияПловдивВладимир ПутинНиколай МалиновООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала