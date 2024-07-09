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На Украине объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rozysk-1958493380.html
На Украине объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов
На Украине объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов - РИА Новости, 09.07.2024
На Украине объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов
Сотрудники военкоматов на Украине с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов, сообщило издание "Страна" со ссылкой на украинского юриста... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:13
2024-07-09T14:13
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов, сообщило издание "Страна" со ссылкой на украинского юриста Романа Лихачева. "С начала (российской военной операции на Украине - ред.) территориальные центры комплектования (ТЦК) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщили журналисты, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафов на 3,7 миллиона долларов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На Украине объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов

"Страна": на Украине с февраля объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов, сообщило издание "Страна" со ссылкой на украинского юриста Романа Лихачева.
«
"С начала (российской военной операции на Украине - ред.) территориальные центры комплектования (ТЦК) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Как сообщили журналисты, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафов на 3,7 миллиона долларов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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