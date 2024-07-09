https://ria.ru/20240709/rossija-1958623486.html
Россия и Индия определили потенциальные сферы сотрудничества
Россия и Индия определили потенциальные сферы сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия определили потенциальные сферы сотрудничества
Россия и Индия определили потенциальные области сотрудничества – в их числе сельское хозяйство, судостроение, химия, энергетика, аналитика данных, полярные... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:28
2024-07-09T21:28
2024-07-09T21:28
россия
индия
москва
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Россия и Индия определили потенциальные области сотрудничества – в их числе сельское хозяйство, судостроение, химия, энергетика, аналитика данных, полярные исследования, нанотехнологии и многие другие сферы, следует из совместного заявления по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство". Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди состоялись во вторник в Москве в рамках официального визита индийского премьера в Россию. Совместное заявление сторон опубликовано на сайте Кремля. "Стороны определили потенциальными областями сотрудничества сельское хозяйство и продукты питания, науку и технологии, судостроение и ремонт кораблей, "синюю" экономику, морскую промышленность и ресурсы океана, химию и изобретения в ее рамках, энергетику, водные ресурсы, климат и природные ресурсы, здравоохранение и медицинские технологии, биологию и биотехнологии, прикладную математику, аналитику данных и соответствующие технологии, материаловедение, физику и астрономию, полярные исследования и нанотехнологии", - говорится в документе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву
Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву
Россия и Индия определили потенциальные сферы сотрудничества
РФ и Индия назвали возможные сферы сотрудничества: судостроение и нанотехнологии