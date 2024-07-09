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МИД России предупредил Японию о последствиях сотрудничества с НАТО
МИД России предупредил Японию о последствиях сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
МИД России предупредил Японию о последствиях сотрудничества с НАТО
Россия предпримет меры, в том числе в военно-технической сфере, если Япония примет практические шаги для наращивания сотрудничества с НАТО, сообщил замглавы МИД РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:45
2024-07-09T17:45
2024-07-09T18:07
япония
андрей руденко
фумио кисида
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия предпримет меры, в том числе в военно-технической сфере, если Япония примет практические шаги для наращивания сотрудничества с НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко ответ на вопрос РИА Новости. Ранее в интервью агентству Reuters японский премьер Фумио Кисида заявил, что Япония "полна решимости укреплять сотрудничество с НАТО и его партнерами". "Мы все эти вещи, все эти заявления будем учитывать в своих практических делах и предпринимать целый комплекс мер в различных областях, в том числе в военно-технической, если действительно за этими действиями Японии (заявлениями Кисиды - ред.) последуют какие-то практические шаги", - сказал Андрей Руденко журналистам.
https://ria.ru/20240709/nato-1958406191.html
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япония, андрей руденко, фумио кисида, нато, в мире
Япония, Андрей Руденко, Фумио Кисида, НАТО, В мире
МИД России предупредил Японию о последствиях сотрудничества с НАТО
Руденко: РФ примет меры, если Япония на практике нарастит сотрудничество с НАТО