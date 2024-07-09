https://ria.ru/20240709/rossija-1958507986.html

Россия создает площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами

Россия создает площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами - РИА Новости, 09.07.2024

Россия создает площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами

Россия создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет Северный морской путь с другими маршрутами. Это показал президент РФ Владимир Путин премьеру Индии... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:44

2024-07-09T14:44

2024-07-09T14:44

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дальний восток

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нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет Северный морской путь с другими маршрутами. Это показал президент РФ Владимир Путин премьеру Индии Нарендре Моди на интерактивной карте во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ. Руководителям двух стран продемонстрировали модель перспективного атомохода проекта "Лидер". "Будет идти по любому льду с коммерческой скоростью!" - указал президент РФ. Российский лидер, обратившись к интерактивной карте с маршрутами, отметил, что "Северный морской путь - самый удобный путь", и он быстрее других морских направлений, например Суэцкого. "Тут только лед - но для льда у нас есть ледокол", - с усмешкой указал Путин на перспективный атомоход. Глава государства отметил на карте район Чукотки и Камчатки, где оканчивается Севморпуть, но отдельно выделил Сахалин. Там, указал Путин, "складируют большое количество (контейнеров для сжиженного газа) LNG", которые потом можно будет направить дальше. "Работа (над созданием удобной складской перехватывающей площадки) здесь уже идет", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20240709/putin-1958482703.html

https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html

россия

дальний восток

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технологии, россия, дальний восток, индия, владимир путин, нарендра моди