https://ria.ru/20240709/rossija-1958463264.html
В "Росатоме" назвали сотрудничество с Индией по замыканию ЯТЦ перспективным
В "Росатоме" назвали сотрудничество с Индией по замыканию ЯТЦ перспективным - РИА Новости, 09.07.2024
В "Росатоме" назвали сотрудничество с Индией по замыканию ЯТЦ перспективным
Россия и Индия считают перспективным сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла, сообщили в пресс-службе "Росатома". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:23
2024-07-09T12:23
2024-07-09T12:29
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия считают перспективным сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла, сообщили в пресс-службе "Росатома". Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник посетили павильон "АТОМ" на ВДНХ. "Перспективным видится сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла", - указано в материалах пресс-службы "Росатома", подготовленных к посещению лидерами двух стран павильона госкорпорации на ВДНХ.Отмечается, что у РФ и Индии имеется большой потенциал для развития сотрудничества в сфере реакторов IV поколения.Россия осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).Во-первых, замкнутый ядерный топливный цикл позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.Во-вторых, появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.В российской атомной отрасли ранее было принято решение строительстве на Белоярской АЭС в Свердловской области пятого энергоблока с реактором БН-1200М на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием. Это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР.Работы по проекту БН-1200М идут в рамках проектного направления госкорпорации "Росатом" "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Практическое внедрение разработок "Прорыва" должно обеспечить дальнейшее лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.В рамках "Прорыва" строится первый в мире опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), который позволит замкнуть ядерный топливный цикл прямо на одной площадке. Комплекс строится в Северске Томской области. В состав ОДЭК войдут инновационная реакторная установка на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. Реактор начали строить летом 2021 года. В составе комплекса также будет и собственно замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод – он включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.С реализацией проектов ОДЭК и БН-1200М Россия переходит к практическому освоению технологий атомной энергетики IV поколения.Для четвертого поколения термин "реактор" заменяется более корректным термином "система", что включает в себя как непосредственно сам ядерный энергетический реактор, так и переработку (рециклирование) ядерного топлива. Такие новые системы должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения делящихся ядерных материалов. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику.
https://ria.ru/20240709/rosatom-1958462658.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, В мире
В "Росатоме" назвали сотрудничество с Индией по замыканию ЯТЦ перспективным
"Росатом" считает перспективным сотрудничество с Индией в области замыкания ЯТЦ
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия считают перспективным сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла, сообщили в пресс-службе "Росатома".
Президент России Владимир Путин
и премьер-министр Индии Нарендра Моди
во вторник посетили павильон "АТОМ" на ВДНХ.
«
"Перспективным видится сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла", - указано в материалах пресс-службы "Росатома", подготовленных к посещению лидерами двух стран павильона госкорпорации на ВДНХ.
Отмечается, что у РФ и Индии имеется большой потенциал для развития сотрудничества в сфере реакторов IV поколения.
Россия осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).
Во-первых, замкнутый ядерный топливный цикл позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.
Во-вторых, появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
В российской атомной отрасли ранее было принято решение строительстве на Белоярской АЭС
в Свердловской области
пятого энергоблока с реактором БН-1200М на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием. Это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР.
Работы по проекту БН-1200М идут в рамках проектного направления госкорпорации "Росатом" "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Практическое внедрение разработок "Прорыва" должно обеспечить дальнейшее лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.
В рамках "Прорыва" строится первый в мире опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), который позволит замкнуть ядерный топливный цикл прямо на одной площадке. Комплекс строится в Северске Томской области
. В состав ОДЭК войдут инновационная реакторная установка на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. Реактор начали строить летом 2021 года. В составе комплекса также будет и собственно замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод – он включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива реактора БРЕСТ
и модуль по производству такого ядерного топлива.
С реализацией проектов ОДЭК и БН-1200М Россия переходит к практическому освоению технологий атомной энергетики IV поколения.
Для четвертого поколения термин "реактор" заменяется более корректным термином "система", что включает в себя как непосредственно сам ядерный энергетический реактор, так и переработку (рециклирование) ядерного топлива. Такие новые системы должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения делящихся ядерных материалов. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику.