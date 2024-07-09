https://ria.ru/20240709/rossija-1958463264.html

В "Росатоме" назвали сотрудничество с Индией по замыканию ЯТЦ перспективным

В "Росатоме" назвали сотрудничество с Индией по замыканию ЯТЦ перспективным - РИА Новости, 09.07.2024

В "Росатоме" назвали сотрудничество с Индией по замыканию ЯТЦ перспективным

Россия и Индия считают перспективным сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла, сообщили в пресс-службе "Росатома". РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:23

2024-07-09T12:23

2024-07-09T12:29

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859575188_0:209:3076:1939_1920x0_80_0_0_c795d3dd9e46ead8f2e38d5bc61070d8.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия считают перспективным сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла, сообщили в пресс-службе "Росатома". Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник посетили павильон "АТОМ" на ВДНХ. "Перспективным видится сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла", - указано в материалах пресс-службы "Росатома", подготовленных к посещению лидерами двух стран павильона госкорпорации на ВДНХ.Отмечается, что у РФ и Индии имеется большой потенциал для развития сотрудничества в сфере реакторов IV поколения.Россия осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).Во-первых, замкнутый ядерный топливный цикл позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.Во-вторых, появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.В российской атомной отрасли ранее было принято решение строительстве на Белоярской АЭС в Свердловской области пятого энергоблока с реактором БН-1200М на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием. Это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР.Работы по проекту БН-1200М идут в рамках проектного направления госкорпорации "Росатом" "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Практическое внедрение разработок "Прорыва" должно обеспечить дальнейшее лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.В рамках "Прорыва" строится первый в мире опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), который позволит замкнуть ядерный топливный цикл прямо на одной площадке. Комплекс строится в Северске Томской области. В состав ОДЭК войдут инновационная реакторная установка на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. Реактор начали строить летом 2021 года. В составе комплекса также будет и собственно замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод – он включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.С реализацией проектов ОДЭК и БН-1200М Россия переходит к практическому освоению технологий атомной энергетики IV поколения.Для четвертого поколения термин "реактор" заменяется более корректным термином "система", что включает в себя как непосредственно сам ядерный энергетический реактор, так и переработку (рециклирование) ядерного топлива. Такие новые системы должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения делящихся ядерных материалов. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику.

https://ria.ru/20240709/rosatom-1958462658.html

https://ria.ru/20240709/rosatom-1958461897.html

https://ria.ru/20240709/indija-1958461756.html

https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html

https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, в мире