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В России в 2026 году запустят конвейерное производство спутников - РИА Новости, 09.07.2024
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15:32 09.07.2024 (обновлено: 15:33 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/roskosmos-1958526937.html
В России в 2026 году запустят конвейерное производство спутников
В России в 2026 году запустят конвейерное производство спутников - РИА Новости, 09.07.2024
В России в 2026 году запустят конвейерное производство спутников
Конвейерное производство спутников в России начнется в 2026 году, проект конвейерной линии по производству спутников будет реализован на предприятиях "ИСС... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:32
2024-07-09T15:33
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Конвейерное производство спутников в России начнется в 2026 году, проект конвейерной линии по производству спутников будет реализован на предприятиях "ИСС Решетнёва" и НПО имени С.А. Лавочкина, а необходимые затраты оцениваются в 60 миллиардов рублей, заявил глава корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.Ранее Борисов заявил, что корпорация планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны."Там два объекта "ИСС Решетнева" и НПО имени С.А. Лавочкина, где будут настраиваться как раз производственные мощности по производству многоспутниковой группировки. В Красноярске специализация - телекоммуникационное направление, а в Москве на НПО имени Лавочкина - это дистанционное зондирование земли", - сообщил журналистам глава корпорации, комментируя планы "Роскосмоса" по запуску конвейерного производства спутников.Он отметил, что "Роскосмос" пересмотрел необходимые на программу затраты, и оценивает их в 60 миллиардов рублей."Действительно, мы где-то оцениваем вместе с кооперацией, чтобы перейти на эту новую модель, (затраты - ред.) около даже 60 миллиардов", - сообщил глава корпорации.Реализация проекта, по словам Борисова, планируется в два этапа: первый этап завершится в 2026 году, второй в 2028 году. А сход с конвейера первого аппарата можно ожидать в 2026 году, уточнил глава "Роскосмоса", добавив, что в настоящее время обсуждает вопрос бюджетной поддержки проекта.
https://ria.ru/20240531/sputnik-1949562780.html
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космос - риа наука, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос
В России в 2026 году запустят конвейерное производство спутников

"Роскосмос" в 2026 году планирует запустить конвейерное производство спутников

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Конвейерное производство спутников в России начнется в 2026 году, проект конвейерной линии по производству спутников будет реализован на предприятиях "ИСС Решетнёва" и НПО имени С.А. Лавочкина, а необходимые затраты оцениваются в 60 миллиардов рублей, заявил глава корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Ранее Борисов заявил, что корпорация планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны.
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"Там два объекта "ИСС Решетнева" и НПО имени С.А. Лавочкина, где будут настраиваться как раз производственные мощности по производству многоспутниковой группировки. В Красноярске специализация - телекоммуникационное направление, а в Москве на НПО имени Лавочкина - это дистанционное зондирование земли", - сообщил журналистам глава корпорации, комментируя планы "Роскосмоса" по запуску конвейерного производства спутников.
Он отметил, что "Роскосмос" пересмотрел необходимые на программу затраты, и оценивает их в 60 миллиардов рублей.
"Действительно, мы где-то оцениваем вместе с кооперацией, чтобы перейти на эту новую модель, (затраты - ред.) около даже 60 миллиардов", - сообщил глава корпорации.
Реализация проекта, по словам Борисова, планируется в два этапа: первый этап завершится в 2026 году, второй в 2028 году. А сход с конвейера первого аппарата можно ожидать в 2026 году, уточнил глава "Роскосмоса", добавив, что в настоящее время обсуждает вопрос бюджетной поддержки проекта.
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