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"Росатом" может построить в Индии еще шесть атомных блоков - РИА Новости, 09.07.2024
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12:21 09.07.2024 (обновлено: 12:57 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rosatom-1958462658.html
"Росатом" может построить в Индии еще шесть атомных блоков
"Росатом" может построить в Индии еще шесть атомных блоков - РИА Новости, 09.07.2024
"Росатом" может построить в Индии еще шесть атомных блоков
"Росатом" обсуждает возможность сооружения в Индии еще шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:21
2024-07-09T12:57
технологии
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Росатом" обсуждает возможность сооружения в Индии еще шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности, сообщила пресс-служба госкорпорации. &quot;Обсуждаются и новые направления взаимодействия. Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ) российского дизайна&quot;, - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона &quot;АТОМ&quot; на ВДНХ.В Индии с участием России с 2002 года строится АЭС "Куданкулам". Это флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. "Атомная станция стала символом плодотворного взаимодействия между нашими странами, а шесть ее энергоблоков закладывают надежный фундамент энергонезависимости Индии, ее экономического роста и устойчивого развития", - подчеркивает "Росатом"."Сердцем" энергоблоков АЭС Куданкулам являются реакторы Росатома ВВЭР-1000, которые уже доказали свою эффективность и надежность при эксплуатации референтных энергоблоков как в России, так и за рубежом: ВВЭР-1000 работают на АЭС "Кунданкулам" в Индии, а также на АЭС "Тяньвань" в Китае.Блоки № 1 и 2 АЭС "Куданкулам" были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году. В процессе сооружения находятся еще четыре аналогичных энергоблока. После ввода в эксплуатацию всех шести энергоблоков АЭС "Куданкулам" обеспечит 50% потребностей в электроэнергии штата Тамил Наду с населением 72 млн человек, а также треть потребностей соседних регионов – штатов Карнатака, Керала и союзной территории Пудучерри (суммарная численность населения этих регионов составляет около 100 млн человек). На АЭС "Куданкулам" идут поставки топлива усовершенствованного типа ТВС-2М для планомерного перевода на 18-месячный топливный цикл. Работа в более длительных топливных циклах позволит повысить экономическую эффективность атомной станции по сравнению с традиционной 12-месячной топливной кампанией.Россия помогла Индии, став надежным поставщиком топлива для АЭС, отмечает "Росатом"."В условиях ядерного эмбарго, которое действовало в отношении Индии вплоть до 2008 года, Россия поддержала Индию. В 2001 году по распоряжению правительства Российской Федерации состоялась первая поставка в Индию топливных таблеток для реакторов типа BWR, эксплуатируемых на АЭС "Тарапур" в штате Махараштра. Вторая партия топливных таблеток была поставлена по распоряжению правительства Российской Федерации в 2006 году", - говорится в материалах госкорпорации.Опыт изготовления топливных таблеток для реакторов зарубежного дизайна – BWR (реакторы с кипящей водой) и PHWR (реакторы на тяжелой воде под давлением) – лег в основу дальнейшего развития коммерческих отношений между топливной компанией "Росатома" ТВЭЛ и департаментом по атомной энергии правительства Индии. Поставка ядерных материалов в Индию продолжилась и после снятия эмбарго в 2008 году, в частности, урановых топливных таблеток для производства ядерного топлива для АЭС "Тарапур" и АЭС "Раджастан" (реакторы типа BWR и PHWR).Сотрудничество Москвы и Нью-Дели по атомной энергетике выходит за границы Индии, отмечает "Росатом". "Индийские компании участвуют в проекте Росатома по строительству первой в Бангладеш АЭС "Руппур". В частности, компания Paharpur Cooling Towers ведет строительство всех 4 градирен и 2 насосных станций энергоблоков", - пояснила российская госкорпорация.
https://ria.ru/20240523/rosatom-1947818249.html
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технологии, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Технологии, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" может построить в Индии еще шесть атомных блоков

"Росатом" обсуждает возможность сооружения в Индии шести блоков большой мощности

© Фото : Petr Pavlicek/IAEAСтроительство АЭС Куданкулам, 2009 год
Строительство АЭС Куданкулам, 2009 год - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Petr Pavlicek/IAEA
Строительство АЭС Куданкулам, 2009 год. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Росатом" обсуждает возможность сооружения в Индии еще шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности, сообщила пресс-служба госкорпорации.
«

"Обсуждаются и новые направления взаимодействия. Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ) российского дизайна", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.

В Индии с участием России с 2002 года строится АЭС "Куданкулам". Это флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. "Атомная станция стала символом плодотворного взаимодействия между нашими странами, а шесть ее энергоблоков закладывают надежный фундамент энергонезависимости Индии, ее экономического роста и устойчивого развития", - подчеркивает "Росатом".
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"Сердцем" энергоблоков АЭС Куданкулам являются реакторы Росатома ВВЭР-1000, которые уже доказали свою эффективность и надежность при эксплуатации референтных энергоблоков как в России, так и за рубежом: ВВЭР-1000 работают на АЭС "Кунданкулам" в Индии, а также на АЭС "Тяньвань" в Китае.
Блоки № 1 и 2 АЭС "Куданкулам" были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году. В процессе сооружения находятся еще четыре аналогичных энергоблока. После ввода в эксплуатацию всех шести энергоблоков АЭС "Куданкулам" обеспечит 50% потребностей в электроэнергии штата Тамил Наду с населением 72 млн человек, а также треть потребностей соседних регионов – штатов Карнатака, Керала и союзной территории Пудучерри (суммарная численность населения этих регионов составляет около 100 млн человек). На АЭС "Куданкулам" идут поставки топлива усовершенствованного типа ТВС-2М для планомерного перевода на 18-месячный топливный цикл. Работа в более длительных топливных циклах позволит повысить экономическую эффективность атомной станции по сравнению с традиционной 12-месячной топливной кампанией.
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"В условиях ядерного эмбарго, которое действовало в отношении Индии вплоть до 2008 года, Россия поддержала Индию. В 2001 году по распоряжению правительства Российской Федерации состоялась первая поставка в Индию топливных таблеток для реакторов типа BWR, эксплуатируемых на АЭС "Тарапур" в штате Махараштра. Вторая партия топливных таблеток была поставлена по распоряжению правительства Российской Федерации в 2006 году", - говорится в материалах госкорпорации.
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Опыт изготовления топливных таблеток для реакторов зарубежного дизайна – BWR (реакторы с кипящей водой) и PHWR (реакторы на тяжелой воде под давлением) – лег в основу дальнейшего развития коммерческих отношений между топливной компанией "Росатома" ТВЭЛ и департаментом по атомной энергии правительства Индии. Поставка ядерных материалов в Индию продолжилась и после снятия эмбарго в 2008 году, в частности, урановых топливных таблеток для производства ядерного топлива для АЭС "Тарапур" и АЭС "Раджастан" (реакторы типа BWR и PHWR).
Сотрудничество Москвы и Нью-Дели по атомной энергетике выходит за границы Индии, отмечает "Росатом". "Индийские компании участвуют в проекте Росатома по строительству первой в Бангладеш АЭС "Руппур". В частности, компания Paharpur Cooling Towers ведет строительство всех 4 градирен и 2 насосных станций энергоблоков", - пояснила российская госкорпорация.
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