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"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе - РИА Новости, 09.07.2024
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12:19 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rosatom-1958461897.html
"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе
"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе - РИА Новости, 09.07.2024
"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе
У России и Индии есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере управляемого термоядерного синтеза и для партнерства в рамках российского проекта... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:19
2024-07-09T12:19
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У России и Индии есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере управляемого термоядерного синтеза и для партнерства в рамках российского проекта многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, сообщила пресс-служба "Росатома". Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник посетили павильон "АТОМ" на ВДНХ. "У России и Индии есть большой потенциал для развития взаимодействия в научно-технической сфере, в том числе по теме управляемого термоядерного синтеза и в рамках российского проекта многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, который сооружается в России в городе Димитровград", - говорится в материалах пресс-службы "Росатома" к посещению павильона на ВДНХ лидерами двух стран.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе

"Росатом": у России и Индии большой потенциал для сотрудничества в ядерной сфере

CC BY 2.0 / Oak Ridge National Laboratory / Термоядерный реактор
Термоядерный реактор - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
CC BY 2.0 / Oak Ridge National Laboratory /
Термоядерный реактор. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У России и Индии есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере управляемого термоядерного синтеза и для партнерства в рамках российского проекта многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, сообщила пресс-служба "Росатома".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник посетили павильон "АТОМ" на ВДНХ.
"У России и Индии есть большой потенциал для развития взаимодействия в научно-технической сфере, в том числе по теме управляемого термоядерного синтеза и в рамках российского проекта многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, который сооружается в России в городе Димитровград", - говорится в материалах пресс-службы "Росатома" к посещению павильона на ВДНХ лидерами двух стран.
Выставка Россия. Экскурсии для участников Форума Корпоративный музей: приоритет будущего. Павильон №19 Атом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"
Вчера, 12:15
 
РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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