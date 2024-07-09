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"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе
"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе - РИА Новости, 09.07.2024
"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе
У России и Индии есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере управляемого термоядерного синтеза и для партнерства в рамках российского проекта... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:19
2024-07-09T12:19
2024-07-09T12:19
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У России и Индии есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере управляемого термоядерного синтеза и для партнерства в рамках российского проекта многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, сообщила пресс-служба "Росатома". Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник посетили павильон "АТОМ" на ВДНХ. "У России и Индии есть большой потенциал для развития взаимодействия в научно-технической сфере, в том числе по теме управляемого термоядерного синтеза и в рамках российского проекта многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, который сооружается в России в городе Димитровград", - говорится в материалах пресс-службы "Росатома" к посещению павильона на ВДНХ лидерами двух стран.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе
"Росатом": у России и Индии большой потенциал для сотрудничества в ядерной сфере