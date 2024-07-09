https://ria.ru/20240709/rosatom-1958461897.html

"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе

"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе - РИА Новости, 09.07.2024

"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе

У России и Индии есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере управляемого термоядерного синтеза и для партнерства в рамках российского проекта... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:19

2024-07-09T12:19

2024-07-09T12:19

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. У России и Индии есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере управляемого термоядерного синтеза и для партнерства в рамках российского проекта многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, сообщила пресс-служба "Росатома". Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник посетили павильон "АТОМ" на ВДНХ. "У России и Индии есть большой потенциал для развития взаимодействия в научно-технической сфере, в том числе по теме управляемого термоядерного синтеза и в рамках российского проекта многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, который сооружается в России в городе Димитровград", - говорится в материалах пресс-службы "Росатома" к посещению павильона на ВДНХ лидерами двух стран.

https://ria.ru/20240709/putin-1958460604.html

россия

индия

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире