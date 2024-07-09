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Рогов сообщил о серьезном уроне линии обороны ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 09.07.2024 (обновлено: 07:17 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rogov-1958406682.html
Рогов сообщил о серьезном уроне линии обороны ВСУ под Ореховым
Рогов сообщил о серьезном уроне линии обороны ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 09.07.2024
Рогов сообщил о серьезном уроне линии обороны ВСУ под Ореховым
Линия обороны украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта в результате массированных ударов получила серьезные повреждения, сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:06
2024-07-09T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Линия обороны украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта в результате массированных ударов получила серьезные повреждения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В результате массированных ударов нашей фронтовой авиации и артиллерии линия обороны врага на ореховском направлении получила серьезные повреждения. Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов
Рогов сообщил о серьезном уроне линии обороны ВСУ под Ореховым

Рогов: линия обороны ВСУ под Ореховым после удара ВС России серьезная повреждена

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Линия обороны украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта в результате массированных ударов получила серьезные повреждения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В результате массированных ударов нашей фронтовой авиации и артиллерии линия обороны врага на ореховском направлении получила серьезные повреждения. Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций", - сказал Рогов.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Байден пообещал проработать с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО
Вчера, 02:10
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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