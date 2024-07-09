https://ria.ru/20240709/rogov-1958406682.html

Рогов сообщил о серьезном уроне линии обороны ВСУ под Ореховым

Рогов сообщил о серьезном уроне линии обороны ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 09.07.2024

Рогов сообщил о серьезном уроне линии обороны ВСУ под Ореховым

Линия обороны украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта в результате массированных ударов получила серьезные повреждения, сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:06

2024-07-09T07:06

2024-07-09T07:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Линия обороны украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта в результате массированных ударов получила серьезные повреждения, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В результате массированных ударов нашей фронтовой авиации и артиллерии линия обороны врага на ореховском направлении получила серьезные повреждения. Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240709/bayden-1958394907.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, владимир рогов