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Российские бойцы захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:50 09.07.2024 (обновлено: 04:10 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/roboty-1958398691.html
Российские бойцы захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов
Российские бойцы захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов - РИА Новости, 09.07.2024
Российские бойцы захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов
Подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:50
2024-07-09T04:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Шмель". "Скорпион-М" был использован во время штурма нескольких опорных пунктов. После нанесения огневого поражения артиллерии в сторону противника выдвинулись роботизированные дроны, которые взорвали опорные пункты... В результате несколько опорных пунктов перешли под контроль армии России", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что "Скорпион-М" применяется, если артиллерии тяжело поразить цели противника. Помимо этого, роботизированные дроны привлекают внимание ВСУ, чем облегчает работу штурмовых групп. "По радиоперехватам противника, группа поддержки ВСУ после обнаружения "Скорпиона-М" вернулась обратно на свои позиции. В результате штурма опорных пунктов потерь и ранений среди личного состава нет", — добавил военнослужащий.В начале июня в Минобороны России сообщили РИА Новости, что военнослужащие группировки войск "Центр" впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка". Комплекс представляет собой четырехколесную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Управление осуществляется расчетом из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российские бойцы захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов

Бойцы группировки "Юг" захватили опорники ВСУ с помощью роботов "Скорпион-М"

© РИА НовостиПрименение роботизированного дрона "Скорпион-М" на Донецком направлении
Применение роботизированного дрона Скорпион-М на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости
Применение роботизированного дрона "Скорпион-М" на Донецком направлении
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" на Донецком направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе "Скорпион-М", рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Шмель".
«
"Скорпион-М" был использован во время штурма нескольких опорных пунктов. После нанесения огневого поражения артиллерии в сторону противника выдвинулись роботизированные дроны, которые взорвали опорные пункты... В результате несколько опорных пунктов перешли под контроль армии России", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "Скорпион-М" применяется, если артиллерии тяжело поразить цели противника. Помимо этого, роботизированные дроны привлекают внимание ВСУ, чем облегчает работу штурмовых групп.
"По радиоперехватам противника, группа поддержки ВСУ после обнаружения "Скорпиона-М" вернулась обратно на свои позиции. В результате штурма опорных пунктов потерь и ранений среди личного состава нет", — добавил военнослужащий.
В начале июня в Минобороны России сообщили РИА Новости, что военнослужащие группировки войск "Центр" впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка". Комплекс представляет собой четырехколесную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Управление осуществляется расчетом из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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