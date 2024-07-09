https://ria.ru/20240709/rektor-1958523785.html
Минобрнауки окажет содействие следствию в связи с задержанием ректора БФУ
Минобрнауки окажет содействие следствию в связи с задержанием ректора БФУ - РИА Новости, 09.07.2024
Минобрнауки окажет содействие следствию в связи с задержанием ректора БФУ
Минобрнауки России в курсе задержания ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) Александра Федорова и готово оказывать все необходимое... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:22
2024-07-09T15:22
2024-07-09T15:22
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балтийский федеральный университет
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобрнауки России в курсе задержания ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) Александра Федорова и готово оказывать все необходимое содействие следственным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России в курсе задержания ректора БФУ имени И. Канта А.А. Федорова и готово оказывать все необходимое содействие следственным органам", - говорится в сообщении. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы высшего учебного заведения работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется. В ближайшее время министерство науки и высшего образования РФ назначит временно исполняющего обязанности ректора БФУ.
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россия, балтийский федеральный университет, калининград, происшествия
Россия, Балтийский федеральный университет, Калининград, Происшествия
Минобрнауки окажет содействие следствию в связи с задержанием ректора БФУ
Минобрнауки в курсе задержания ректора БФУ и готово оказывать содействие органам
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобрнауки России в курсе задержания ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) Александра Федорова и готово оказывать все необходимое содействие следственным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минобрнауки России в курсе задержания ректора БФУ имени И. Канта А.А. Федорова и готово оказывать все необходимое содействие следственным органам", - говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей.
Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.
В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы высшего учебного заведения работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.
В ближайшее время министерство науки и высшего образования РФ
назначит временно исполняющего обязанности ректора БФУ
.