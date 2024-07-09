https://ria.ru/20240709/rebenok-1958551483.html

Ребенка-инвалида, найденного голым на дороге, забрали из соццентра

Ребенка-инвалида, найденного голым на дороге, забрали из соццентра - РИА Новости, 09.07.2024

Ребенка-инвалида, найденного голым на дороге, забрали из соццентра

Семилетнего мальчика-инвалида, которого ночью нашли раздетым на дороге в Приморье и передали в центр реабилитации, забрала мать, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:36

2024-07-09T16:36

2024-07-09T16:42

происшествия

владивосток

россия

ольга романова (омбудсмен)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Семилетнего мальчика-инвалида, которого ночью нашли раздетым на дороге в Приморье и передали в центр реабилитации, забрала мать, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Первого июля она рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. Позже омбудсмен сообщила агентству, что ребёнок останется в соццентре, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. "Ребенка, которого ночью нашли раздетым на дороге, мать забрала из центра реабилитации. Сейчас ребёнок находится в семье", - сказала Романова. Она также выяснила условия проживания второго ребёнка-инвалида из этой семьи, которого родители оставили с бабушкой на время своего отдыха. "Второй ребенок тоже инвалид, живёт с бабушкой. Мальчик хорошо учится, учителя характеризуют его положительно. Семья благополучная, раньше инцидентов, подобных случившемуся, не происходило", - сказала омбудсмен. Она добавила, что ситуация в этой семье, особенно в части оказания необходимой помощи детям, остаётся на ее личном контроле. УМВД Приморья ранее уточняло, что ребенка 30 июня поздно вечером нашла прохожая в районе приморского поселка Кипарисово. По данным полиции, родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей к реке: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра. В отношении жительницы Владивостока, которая ночью пьяная уснула, а ее сын-инвалид потерялся и блуждал один, возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщала прокуратура Приморья.

https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html

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владивосток

россия

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происшествия, владивосток, россия, ольга романова (омбудсмен)