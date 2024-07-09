Рейтинг@Mail.ru
Ребенка-инвалида, найденного голым на дороге, забрали из соццентра - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 09.07.2024 (обновлено: 16:42 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rebenok-1958551483.html
Ребенка-инвалида, найденного голым на дороге, забрали из соццентра
Ребенка-инвалида, найденного голым на дороге, забрали из соццентра - РИА Новости, 09.07.2024
Ребенка-инвалида, найденного голым на дороге, забрали из соццентра
Семилетнего мальчика-инвалида, которого ночью нашли раздетым на дороге в Приморье и передали в центр реабилитации, забрала мать, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:36
2024-07-09T16:42
происшествия
владивосток
россия
ольга романова (омбудсмен)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958552426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be70145bc1b7201eccdf49b477dea188.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Семилетнего мальчика-инвалида, которого ночью нашли раздетым на дороге в Приморье и передали в центр реабилитации, забрала мать, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Первого июля она рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. Позже омбудсмен сообщила агентству, что ребёнок останется в соццентре, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. "Ребенка, которого ночью нашли раздетым на дороге, мать забрала из центра реабилитации. Сейчас ребёнок находится в семье", - сказала Романова. Она также выяснила условия проживания второго ребёнка-инвалида из этой семьи, которого родители оставили с бабушкой на время своего отдыха. "Второй ребенок тоже инвалид, живёт с бабушкой. Мальчик хорошо учится, учителя характеризуют его положительно. Семья благополучная, раньше инцидентов, подобных случившемуся, не происходило", - сказала омбудсмен. Она добавила, что ситуация в этой семье, особенно в части оказания необходимой помощи детям, остаётся на ее личном контроле. УМВД Приморья ранее уточняло, что ребенка 30 июня поздно вечером нашла прохожая в районе приморского поселка Кипарисово. По данным полиции, родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей к реке: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра. В отношении жительницы Владивостока, которая ночью пьяная уснула, а ее сын-инвалид потерялся и блуждал один, возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщала прокуратура Приморья.
https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html
https://ria.ru/20240422/invalid-1941577949.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958552426_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_aa7eb37d0d2f25b61c29e6d728fbfc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, ольга романова (омбудсмен)
Происшествия, Владивосток, Россия, Ольга Романова (омбудсмен)
Ребенка-инвалида, найденного голым на дороге, забрали из соццентра

Омбудсмен: найденного голым на дороге в Приморье мальчика забрали из соццентра

© iStock.com / AlexLinchРебенок с родителями
Ребенок с родителями - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / AlexLinch
Ребенок с родителями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Семилетнего мальчика-инвалида, которого ночью нашли раздетым на дороге в Приморье и передали в центр реабилитации, забрала мать, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Первого июля она рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. Позже омбудсмен сообщила агентству, что ребёнок останется в соццентре, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Москве умер двухлетний ребенок, выпавший из окна 11 этажа
7 июля, 15:45
«
"Ребенка, которого ночью нашли раздетым на дороге, мать забрала из центра реабилитации. Сейчас ребёнок находится в семье", - сказала Романова.
Она также выяснила условия проживания второго ребёнка-инвалида из этой семьи, которого родители оставили с бабушкой на время своего отдыха.
«
"Второй ребенок тоже инвалид, живёт с бабушкой. Мальчик хорошо учится, учителя характеризуют его положительно. Семья благополучная, раньше инцидентов, подобных случившемуся, не происходило", - сказала омбудсмен.
Она добавила, что ситуация в этой семье, особенно в части оказания необходимой помощи детям, остаётся на ее личном контроле.
УМВД Приморья ранее уточняло, что ребенка 30 июня поздно вечером нашла прохожая в районе приморского поселка Кипарисово. По данным полиции, родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей к реке: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра. В отношении жительницы Владивостока, которая ночью пьяная уснула, а ее сын-инвалид потерялся и блуждал один, возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщала прокуратура Приморья.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Краснодаре бывшие супруги бросили дочь-инвалида на улице
22 апреля, 17:34
 
ПроисшествияВладивостокРоссияОльга Романова (омбудсмен)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала