https://ria.ru/20240709/raschety-1958577054.html

Россия и Индия будут развивать систему двухсторонних расчетов

Россия и Индия будут развивать систему двухсторонних расчетов - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия будут развивать систему двухсторонних расчетов

Россия и Индия будут развивать систему двухсторонних расчетов путем использования национальных валют. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:52

2024-07-09T17:52

2024-07-09T17:52

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут развивать систему двухсторонних расчетов путем использования национальных валют. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились продолжать сообща развивать системы двусторонних расчетов за счет использования национальных валют. Стороны условились продолжать консультации по сопряжению их систем передачи финансовых сообщений. Отметили важность поиска взаимоприемлемых решений вопросов страхования и перестрахования на благо дальнейшего наращивания двусторонней торговли", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/modi-1958575670.html

россия

индия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, экономика