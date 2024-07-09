https://ria.ru/20240709/raschety-1958511348.html

Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях

Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях - РИА Новости, 09.07.2024

Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях

Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетов в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:54

2024-07-09T14:54

2024-07-09T14:54

экономика

индия

россия

андрей костин (банкир)

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетов в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Идет конструктивное обсуждение этой темы. Есть, конечно, проблемы, связанные с санкциями. Есть проблемы, связанные с неполной конвертируемостью рупий. Есть проблемы, связанные, если брать широкий спектр торгово-экономических отношений, есть несбалансированность торговли. Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной", - сказал он журналистам. Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ. "Поэтому мы ведем такой большой диалог. Это связано с тем, чтоб облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан. Я думаю, что мы достигнем определенного продвижения здесь", - отметил Костин. Он также добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась. "У нас были проблемы с расчетом рупий, сейчас они как-то решаются. Понятно, что постоянно страны Запада (предпринимают) новые агрессивные действия в этой части, мы как-то на это отвечаем, поэтому это будет такой процесс", - добавил он. В России с официальным визитом 8-9 июля находится премьер-министр Индии Нарендра Моди, это первая его поездка в РФ за пять лет. -0-

https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958391491.html

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индия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, индия, россия, андрей костин (банкир), нарендра моди