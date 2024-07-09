Рейтинг@Mail.ru
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/raschety-1958511348.html
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях - РИА Новости, 09.07.2024
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях
Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетов в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:54
2024-07-09T14:54
экономика
индия
россия
андрей костин (банкир)
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетов в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Идет конструктивное обсуждение этой темы. Есть, конечно, проблемы, связанные с санкциями. Есть проблемы, связанные с неполной конвертируемостью рупий. Есть проблемы, связанные, если брать широкий спектр торгово-экономических отношений, есть несбалансированность торговли. Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной", - сказал он журналистам. Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ. "Поэтому мы ведем такой большой диалог. Это связано с тем, чтоб облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан. Я думаю, что мы достигнем определенного продвижения здесь", - отметил Костин. Он также добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась. "У нас были проблемы с расчетом рупий, сейчас они как-то решаются. Понятно, что постоянно страны Запада (предпринимают) новые агрессивные действия в этой части, мы как-то на это отвечаем, поэтому это будет такой процесс", - добавил он. В России с официальным визитом 8-9 июля находится премьер-министр Индии Нарендра Моди, это первая его поездка в РФ за пять лет. -0-
https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958391491.html
https://ria.ru/20240708/modi-1958272567.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, россия, андрей костин (банкир), нарендра моди
Экономика, Индия, Россия, Андрей Костин (банкир), Нарендра Моди
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях

Костин: Россия и Индия конструктивно обсуждают тему расчетов в рупиях и рублях

© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетов в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Идет конструктивное обсуждение этой темы. Есть, конечно, проблемы, связанные с санкциями. Есть проблемы, связанные с неполной конвертируемостью рупий. Есть проблемы, связанные, если брать широкий спектр торгово-экономических отношений, есть несбалансированность торговли. Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной", - сказал он журналистам.
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Товарооборот России и Индии за десять лет вырос в 11 раз
Вчера, 01:04
Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ.
«
"Поэтому мы ведем такой большой диалог. Это связано с тем, чтоб облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан. Я думаю, что мы достигнем определенного продвижения здесь", - отметил Костин.
Он также добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась.
"У нас были проблемы с расчетом рупий, сейчас они как-то решаются. Понятно, что постоянно страны Запада (предпринимают) новые агрессивные действия в этой части, мы как-то на это отвечаем, поэтому это будет такой процесс", - добавил он.
В России с официальным визитом 8-9 июля находится премьер-министр Индии Нарендра Моди, это первая его поездка в РФ за пять лет. -0-
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией
8 июля, 16:10
 
ЭкономикаИндияРоссияАндрей Костин (банкир)Нарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала