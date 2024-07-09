https://ria.ru/20240709/raschety-1958511348.html
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях - РИА Новости, 09.07.2024
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях
Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетов в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:54
2024-07-09T14:54
2024-07-09T14:54
экономика
индия
россия
андрей костин (банкир)
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетов в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Идет конструктивное обсуждение этой темы. Есть, конечно, проблемы, связанные с санкциями. Есть проблемы, связанные с неполной конвертируемостью рупий. Есть проблемы, связанные, если брать широкий спектр торгово-экономических отношений, есть несбалансированность торговли. Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной", - сказал он журналистам. Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ. "Поэтому мы ведем такой большой диалог. Это связано с тем, чтоб облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан. Я думаю, что мы достигнем определенного продвижения здесь", - отметил Костин. Он также добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась. "У нас были проблемы с расчетом рупий, сейчас они как-то решаются. Понятно, что постоянно страны Запада (предпринимают) новые агрессивные действия в этой части, мы как-то на это отвечаем, поэтому это будет такой процесс", - добавил он. В России с официальным визитом 8-9 июля находится премьер-министр Индии Нарендра Моди, это первая его поездка в РФ за пять лет. -0-
https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958391491.html
https://ria.ru/20240708/modi-1958272567.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, андрей костин (банкир), нарендра моди
Экономика, Индия, Россия, Андрей Костин (банкир), Нарендра Моди
Костин рассказал об обсуждении расчетов в рупиях и рублях
Костин: Россия и Индия конструктивно обсуждают тему расчетов в рупиях и рублях
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия позитивно относится к работе с РФ с использованием систем RuPay и "Мир", идет конструктивное обсуждение темы расчетов в рупиях и рублях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Идет конструктивное обсуждение этой темы. Есть, конечно, проблемы, связанные с санкциями. Есть проблемы, связанные с неполной конвертируемостью рупий. Есть проблемы, связанные, если брать широкий спектр торгово-экономических отношений, есть несбалансированность торговли. Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной", - сказал он журналистам.
Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ.
«
"Поэтому мы ведем такой большой диалог. Это связано с тем, чтоб облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан. Я думаю, что мы достигнем определенного продвижения здесь", - отметил Костин.
Он также добавил, что проблема взаиморасчетов между государствами в значительной мере смягчилась.
"У нас были проблемы с расчетом рупий, сейчас они как-то решаются. Понятно, что постоянно страны Запада (предпринимают) новые агрессивные действия в этой части, мы как-то на это отвечаем, поэтому это будет такой процесс", - добавил он.
В России с официальным визитом 8-9 июля находится премьер-министр Индии Нарендра Моди
, это первая его поездка в РФ за пять лет. -0-