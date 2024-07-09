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Небензя: упавшую на больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского ЗРК - РИА Новости, 09.07.2024
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20:15 09.07.2024 (обновлено: 21:16 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/raketa-1958613399.html
Небензя: упавшую на больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского ЗРК
Небензя: упавшую на больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского ЗРК - РИА Новости, 09.07.2024
Небензя: упавшую на больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского ЗРК
В детскую больницу в Киеве попала ракета, которую украинские войска выпустили из норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, сообщил постпред России при... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:15
2024-07-09T21:16
в мире
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ООН, 9 июл — РИА Новости. В детскую больницу в Киеве попала ракета, которую украинские войска выпустили из норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза."Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах?" — задался вопросом российский дипломат.Как сообщала ранее 9 июля официальный представитель МИД Мария Захарова, уже подтверждено, что в здание на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве попала ракета ЗРК NASAMS.Небензя отметил, что российские военные действительно нанесли удары по объектам военной промышленности Украины, одной из целей в Киеве стал завод имени Артема, входящий в концерн "Укроборонпром". Это один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов. Предприятие находится примерно в двух километрах от больницы "Охматдет". Как подчеркнул дипломат, есть все основания полагать, что поразившая больницу украинская ракета ПВО была предназначена для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу. Минобороны России сообщало, что заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения вызвало падение украинской ракеты ПВО. В ведомстве напомнили, что Киев не впервые идет на подобные провокации. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20240620/postakvi-1954344143.html
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в мире, россия, киев, украина, василий небензя, норвегия, зрк nasams (норвегия), оон
В мире, Россия, Киев, Украина, Василий Небензя, Норвегия, ЗРК NASAMS (Норвегия), ООН
Небензя: упавшую на больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского ЗРК

Небензя: Москва ждет реакции от Осло на инцидент в Киеве с применением NASAMS

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 июл — РИА Новости. В детскую больницу в Киеве попала ракета, которую украинские войска выпустили из норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
"Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах?" — задался вопросом российский дипломат.
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Как сообщала ранее 9 июля официальный представитель МИД Мария Захарова, уже подтверждено, что в здание на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве попала ракета ЗРК NASAMS.

NASAMS — передвижной ЗРК, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon.

Небензя отметил, что российские военные действительно нанесли удары по объектам военной промышленности Украины, одной из целей в Киеве стал завод имени Артема, входящий в концерн "Укроборонпром". Это один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов. Предприятие находится примерно в двух километрах от больницы "Охматдет".
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Как подчеркнул дипломат, есть все основания полагать, что поразившая больницу украинская ракета ПВО была предназначена для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу.
Минобороны России сообщало, что заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения вызвало падение украинской ракеты ПВО. В ведомстве напомнили, что Киев не впервые идет на подобные провокации. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, подчеркнули в Минобороны.
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