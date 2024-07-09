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Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rabotino-1958431385.html
Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино
Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино - РИА Новости, 09.07.2024
Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино
Замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на запорожской линии фронта сорван, сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:33
2024-07-09T10:33
специальная военная операция на украине
россия
работино
старомайорское
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на запорожской линии фронта сорван, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "И там, и там противник бросил подкрепление и попытался провести ротации, чтобы укрепить свои позиции и организовать контратаки, но значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван. Инициатива находится в наших руках", - сказал Рогов агентству. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино. В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
https://ria.ru/20240505/rogov-1943946152.html
россия
работино
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россия, работино, старомайорское, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Старомайорское, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино

Рогов: планы ВСУ по ротации на Работино и Старомайорском провалились

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на запорожской линии фронта сорван, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"И там, и там противник бросил подкрепление и попытался провести ротации, чтобы укрепить свои позиции и организовать контратаки, но значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван. Инициатива находится в наших руках", - сказал Рогов агентству.
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Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноСтаромайорскоеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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