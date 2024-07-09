https://ria.ru/20240709/rabotino-1958431385.html

Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино

Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино - РИА Новости, 09.07.2024

Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино

Замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на запорожской линии фронта сорван, сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:33

2024-07-09T10:33

2024-07-09T10:33

специальная военная операция на украине

россия

работино

старомайорское

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на запорожской линии фронта сорван, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "И там, и там противник бросил подкрепление и попытался провести ротации, чтобы укрепить свои позиции и организовать контратаки, но значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван. Инициатива находится в наших руках", - сказал Рогов агентству. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино. В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html

https://ria.ru/20240505/rogov-1943946152.html

россия

работино

старомайорское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, работино, старомайорское, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность