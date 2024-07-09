Рогов заявил о срыве замыслов ВСУ в отношении Работино
Рогов: планы ВСУ по ротации на Работино и Старомайорском провалились
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Замысел украинских войск провести ротацию для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на запорожской линии фронта сорван, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"И там, и там противник бросил подкрепление и попытался провести ротации, чтобы укрепить свои позиции и организовать контратаки, но значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван. Инициатива находится в наших руках", - сказал Рогов агентству.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.
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