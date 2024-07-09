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ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 09.07.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Российская ПВО во вторник уничтожила еще два украинских беспилотника над Белогродской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:16
2024-07-09T19:16
2024-07-09T19:21
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская ПВО во вторник уничтожила еще два украинских беспилотника над Белогродской областью, сообщило министерство обороны РФ."Девятого июля т.г. около 17.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских БПЛА над территорией Белгородской области