https://ria.ru/20240709/putin-1958589923.html

Россия поддержала кандидатуру Индии в члены Совбеза ООН

Россия поддержала кандидатуру Индии в члены Совбеза ООН - РИА Новости, 09.07.2024

Россия поддержала кандидатуру Индии в члены Совбеза ООН

Россия поддерживает кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совета Безопасности ООН. Совместное заявление по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:30

2024-07-09T18:30

2024-07-09T18:32

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия поддерживает кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совета Безопасности ООН. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."Стороны призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности. Россия подтвердила неизменную поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.Присутствие Индии в Совете безопасности ООН дает возможность для координации Москвы и Нью-Дели по наиболее актуальным вопросам повестки дня ООН, следует из совместного заявления. "Стороны подчеркнули, что присутствие Индии в Совете безопасности ООН дает ценную возможность для дальнейшей координации по наиболее актуальным вопросам ооновской повестки дня", - говорится в заявлении. Кроме того, Россия высоко оценила работу Индии в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2021-2022 годах, а также обозначенные ею приоритеты и предпринятые усилия в Совбезе ООН в сферах продвижения реформированной многосторонности, миротворчества и борьбы с терроризмом.

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индия, россия, москва, владимир путин, нарендра моди, оон