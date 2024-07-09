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Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки - РИА Новости, 09.07.2024
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18:20 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958587777.html
Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки
Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:20
2024-07-09T18:20
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в РФ. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в России, в том числе посредством развития контактов между профильными образовательными организациями", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240115/modi-1921445983.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву
Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки

Путин и Моди договорились о популяризации русского и индийских языков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в РФ.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в России, в том числе посредством развития контактов между профильными образовательными организациями", - говорится в заявлении.
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