Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки
Путин и Моди договорились о популяризации русского и индийских языков
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в РФ.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в России, в том числе посредством развития контактов между профильными образовательными организациями", - говорится в заявлении.
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