https://ria.ru/20240709/putin-1958587777.html

Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки

Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:20

2024-07-09T18:20

2024-07-09T18:20

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в РФ. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в России, в том числе посредством развития контактов между профильными образовательными организациями", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240115/modi-1921445983.html

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву