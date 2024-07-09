https://ria.ru/20240709/putin-1958585959.html
Путин и Моди поручили подготовить программу экономического сотрудничества
Путин и Моди поручили подготовить программу экономического сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди поручили подготовить программу экономического сотрудничества
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили подготовить программу развития стратегических направлений экономического... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:15
2024-07-09T18:15
2024-07-09T18:15
экономика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили подготовить программу развития стратегических направлений экономического сотрудничества стран до 2030 года, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Лидеры, стремясь придать дополнительный импульс углублению торгово-экономического взаимодействия и руководствуясь намерением сохранить тенденцию динамичного роста торговли товарами и услугами между двумя странами и стремлением обеспечить существенное увеличение ее объемов, дали указание профильным ведомствам подготовить программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года ("Программа-2030")", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958585049.html
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экономика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву
Экономика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву
Путин и Моди поручили подготовить программу экономического сотрудничества
Путин и Моди поручили подготовить программу развития сотрудничества до 2030 года