https://ria.ru/20240709/putin-1958585959.html

Путин и Моди поручили подготовить программу экономического сотрудничества

Путин и Моди поручили подготовить программу экономического сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди поручили подготовить программу экономического сотрудничества

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили подготовить программу развития стратегических направлений экономического... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:15

2024-07-09T18:15

2024-07-09T18:15

экономика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили подготовить программу развития стратегических направлений экономического сотрудничества стран до 2030 года, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Лидеры, стремясь придать дополнительный импульс углублению торгово-экономического взаимодействия и руководствуясь намерением сохранить тенденцию динамичного роста торговли товарами и услугами между двумя странами и стремлением обеспечить существенное увеличение ее объемов, дали указание профильным ведомствам подготовить программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года ("Программа-2030")", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958585049.html

россия

индия

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экономика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву