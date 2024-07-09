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Путин оценил вклад Моди в укрепление российско-индийской дружбы - РИА Новости, 09.07.2024
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16:31 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958548947.html
Путин оценил вклад Моди в укрепление российско-индийской дружбы
Путин оценил вклад Моди в укрепление российско-индийской дружбы - РИА Новости, 09.07.2024
Путин оценил вклад Моди в укрепление российско-индийской дружбы
Награждение премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает признательность России за вклад в укрепление дружбы двух РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:31
2024-07-09T16:31
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Награждение премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает признательность России за вклад в укрепление дружбы двух стран, сообщил президент России Владимир Путин. "Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, награждение вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами", - сказал Путин на церемонии вручения ордена в Кремле. Он отметил, что Моди всегда активно выступал за расширение контактов с Россией и еще будучи главным министром штата Гуджарат выдвинул инициативу установления побратимских связей с российскими регионами - в данном случае с Астраханской областью. "Находясь уже десять лет во главе правительства Индии вы реально способствовали тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономических и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240709/modi-1958544766.html
https://ria.ru/20240709/putin-1958543516.html
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космос - риа наука, россия, индия, гуджарат, владимир путин, нарендра моди, саммит шос в астане – 2024
Космос - РИА Наука, Россия, Индия, Гуджарат, Владимир Путин, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин оценил вклад Моди в укрепление российско-индийской дружбы

Путин: вручение Моди ордена Андрея Первозванного выражает благодарность РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Награждение премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает признательность России за вклад в укрепление дружбы двух стран, сообщил президент России Владимир Путин.
"Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, награждение вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами", - сказал Путин на церемонии вручения ордена в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Он отметил, что Моди всегда активно выступал за расширение контактов с Россией и еще будучи главным министром штата Гуджарат выдвинул инициативу установления побратимских связей с российскими регионами - в данном случае с Астраханской областью.
"Находясь уже десять лет во главе правительства Индии вы реально способствовали тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономических и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса", - сказал Путин.
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Космос - РИА НаукаРоссияИндияГуджаратВладимир ПутинНарендра МодиСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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