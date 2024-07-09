https://ria.ru/20240709/putin-1958543168.html

Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного

Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 09.07.2024

Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил премьеру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного после переговоров в узком составе в Кремле. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:15

2024-07-09T16:15

2024-07-09T16:32

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нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премьеру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного после переговоров в узком составе в Кремле. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На ней присутствовали члены российской и индийской делегаций. Указ о награждении премьера Индии Путин подписал еще 12 апреля 2019 года. Как сообщается в документе, орден был присужден премьер-министру "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами". Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры. Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Орденом Святого апостола Андрея Первозванного могут быть награждены за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией главы (руководители) зарубежных государств.

https://ria.ru/20240709/putin-1958495646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин вручил Моди орден Андрея Первозванного Путин вручил Моди орден Андрея Первозванного. Сразу после этого президент России и премьер Индии обнялись. 2024-07-09T16:15 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, владимир путин, нарендра моди