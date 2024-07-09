https://ria.ru/20240709/putin-1958499466.html
Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин
Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин - РИА Новости, 09.07.2024
Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин
Технология плавучих атомных станций в перспективе может заместить нефтяную энергетику, сказал президент РФ Владимир Путин, вместе с премьером Индии Нарендрой... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:27
2024-07-09T14:27
2024-07-09T14:27
ядерные технологии
россия
индия
певек
владимир путин
нарендра моди
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758440311_0:3:1330:751_1920x0_80_0_0_66ff88907fd24a883435c64b156ccad3.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технология плавучих атомных станций в перспективе может заместить нефтяную энергетику, сказал президент РФ Владимир Путин, вместе с премьером Индии Нарендрой Моди осматривая экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ. Глава государства отметил уникальную маломощную плавучую атомную станцию в Певеке на Чукотке. "Мало того, что это первая в мире атомная станция такой мощности небольшой - она еще и плавучая", - подчеркнул Путин. По словам президента, такие технологии способны в итоге "заместить добываемую в мире нефть".
https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html
россия
индия
певек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758440311_164:0:1167:752_1920x0_80_0_0_ebe439e989590f61811304ce9843da2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, певек, владимир путин, нарендра моди, в мире
Ядерные технологии, Россия, Индия, Певек, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире
Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин
Путин: плавучие АЭС в перспективе могут заместить нефтяную энергетику