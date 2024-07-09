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Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин - РИА Новости, 09.07.2024
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Ядерные технологии
 
14:27 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958499466.html
Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин
Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин - РИА Новости, 09.07.2024
Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин
Технология плавучих атомных станций в перспективе может заместить нефтяную энергетику, сказал президент РФ Владимир Путин, вместе с премьером Индии Нарендрой... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:27
2024-07-09T14:27
ядерные технологии
россия
индия
певек
владимир путин
нарендра моди
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технология плавучих атомных станций в перспективе может заместить нефтяную энергетику, сказал президент РФ Владимир Путин, вместе с премьером Индии Нарендрой Моди осматривая экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ. Глава государства отметил уникальную маломощную плавучую атомную станцию в Певеке на Чукотке. "Мало того, что это первая в мире атомная станция такой мощности небольшой - она еще и плавучая", - подчеркнул Путин. По словам президента, такие технологии способны в итоге "заместить добываемую в мире нефть".
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россия, индия, певек, владимир путин, нарендра моди, в мире
Ядерные технологии, Россия, Индия, Певек, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире
Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин

Путин: плавучие АЭС в перспективе могут заместить нефтяную энергетику

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция
Плавучая атомная теплоэлектростанция - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
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Плавучая атомная теплоэлектростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технология плавучих атомных станций в перспективе может заместить нефтяную энергетику, сказал президент РФ Владимир Путин, вместе с премьером Индии Нарендрой Моди осматривая экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ.
Глава государства отметил уникальную маломощную плавучую атомную станцию в Певеке на Чукотке. "Мало того, что это первая в мире атомная станция такой мощности небольшой - она еще и плавучая", - подчеркнул Путин.
По словам президента, такие технологии способны в итоге "заместить добываемую в мире нефть".
Макет плавучей АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 12:16
 
Ядерные технологииРоссияИндияПевекВладимир ПутинНарендра МодиВ мире
 
 
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