https://ria.ru/20240709/putin-1958499466.html

Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин

Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин - РИА Новости, 09.07.2024

Плавучие АЭС могут заместить нефтяную энергетику, заявил Путин

Технология плавучих атомных станций в перспективе может заместить нефтяную энергетику, сказал президент РФ Владимир Путин, вместе с премьером Индии Нарендрой... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:27

2024-07-09T14:27

2024-07-09T14:27

ядерные технологии

россия

индия

певек

владимир путин

нарендра моди

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технология плавучих атомных станций в перспективе может заместить нефтяную энергетику, сказал президент РФ Владимир Путин, вместе с премьером Индии Нарендрой Моди осматривая экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ. Глава государства отметил уникальную маломощную плавучую атомную станцию в Певеке на Чукотке. "Мало того, что это первая в мире атомная станция такой мощности небольшой - она еще и плавучая", - подчеркнул Путин. По словам президента, такие технологии способны в итоге "заместить добываемую в мире нефть".

https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html

россия

индия

певек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, певек, владимир путин, нарендра моди, в мире