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Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной - РИА Новости, 09.07.2024
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Наука
 
14:12 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958492860.html
Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной
Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной - РИА Новости, 09.07.2024
Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной
Российские специалисты изучают происхождение Вселенной и создают уникальные проекты, рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:12
2024-07-09T14:12
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские специалисты изучают происхождение Вселенной и создают уникальные проекты, рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин во время осмотра павильона "Атом" на ВДНХ. Глава государства отметил, что ученые в Объединенном институте ядерных исследований "изучают момент зарождения Вселенной - что происходило через секунды после Большого взрыва". Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о подготовке профессионалов в отрасли в ядерном кластере в Обнинске. "Очень активны индийцы", - поделился он. Небольшую экскурсию руководителям двух стран провели студенты из России и Индии - оба учатся в РФ. "Вот какие специалисты!" - обратил внимание Моди на будущего профессионала-атомщика из его страны Путин.
https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html
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космос - риа наука, россия, индия, обнинск, нарендра моди, владимир путин, алексей лихачев, объединенный институт ядерных исследований, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", визит моди в москву
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Индия, Обнинск, Нарендра Моди, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Объединенный институт ядерных исследований, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Визит Моди в Москву
Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной

Путин: российские ученые изучают Вселенную и создают уникальные проекты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские специалисты изучают происхождение Вселенной и создают уникальные проекты, рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин во время осмотра павильона "Атом" на ВДНХ.
Глава государства отметил, что ученые в Объединенном институте ядерных исследований "изучают момент зарождения Вселенной - что происходило через секунды после Большого взрыва".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"
Вчера, 13:28
Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о подготовке профессионалов в отрасли в ядерном кластере в Обнинске. "Очень активны индийцы", - поделился он.
Небольшую экскурсию руководителям двух стран провели студенты из России и Индии - оба учатся в РФ. "Вот какие специалисты!" - обратил внимание Моди на будущего профессионала-атомщика из его страны Путин.
Выставка Россия. Экскурсии для участников Форума Корпоративный музей: приоритет будущего. Павильон №19 Атом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"
Вчера, 12:15
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияИндияОбнинскНарендра МодиВладимир ПутинАлексей ЛихачевОбъединенный институт ядерных исследованийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Визит Моди в Москву
 
 
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