https://ria.ru/20240709/putin-1958492860.html

Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной

Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной - РИА Новости, 09.07.2024

Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной

Российские специалисты изучают происхождение Вселенной и создают уникальные проекты, рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:12

2024-07-09T14:12

2024-07-09T14:12

наука

космос - риа наука

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нарендра моди

владимир путин

алексей лихачев

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские специалисты изучают происхождение Вселенной и создают уникальные проекты, рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин во время осмотра павильона "Атом" на ВДНХ. Глава государства отметил, что ученые в Объединенном институте ядерных исследований "изучают момент зарождения Вселенной - что происходило через секунды после Большого взрыва". Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о подготовке профессионалов в отрасли в ядерном кластере в Обнинске. "Очень активны индийцы", - поделился он. Небольшую экскурсию руководителям двух стран провели студенты из России и Индии - оба учатся в РФ. "Вот какие специалисты!" - обратил внимание Моди на будущего профессионала-атомщика из его страны Путин.

https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html

https://ria.ru/20240709/putin-1958460604.html

россия

индия

обнинск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, индия, обнинск, нарендра моди, владимир путин, алексей лихачев, объединенный институт ядерных исследований, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", визит моди в москву