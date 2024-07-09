https://ria.ru/20240709/putin-1958492860.html
Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной
Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной - РИА Новости, 09.07.2024
Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной
Российские специалисты изучают происхождение Вселенной и создают уникальные проекты, рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:12
2024-07-09T14:12
2024-07-09T14:12
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские специалисты изучают происхождение Вселенной и создают уникальные проекты, рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин во время осмотра павильона "Атом" на ВДНХ. Глава государства отметил, что ученые в Объединенном институте ядерных исследований "изучают момент зарождения Вселенной - что происходило через секунды после Большого взрыва". Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о подготовке профессионалов в отрасли в ядерном кластере в Обнинске. "Очень активны индийцы", - поделился он. Небольшую экскурсию руководителям двух стран провели студенты из России и Индии - оба учатся в РФ. "Вот какие специалисты!" - обратил внимание Моди на будущего профессионала-атомщика из его страны Путин.
https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, индия, обнинск, нарендра моди, владимир путин, алексей лихачев, объединенный институт ядерных исследований, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", визит моди в москву
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Индия, Обнинск, Нарендра Моди, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Объединенный институт ядерных исследований, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Визит Моди в Москву
Путин рассказал Моди, как российские ученые изучают происхождение Вселенной
Путин: российские ученые изучают Вселенную и создают уникальные проекты