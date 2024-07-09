https://ria.ru/20240709/putin-1958482703.html
Путин рассказал, о чем говорил с Моди в неформальной обстановке
Путин рассказал, о чем говорил с Моди в неформальной обстановке - РИА Новости, 09.07.2024
Путин рассказал, о чем говорил с Моди в неформальной обстановке
Президент России Владимир Путин заявил, что они с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в неформальной обстановке обсудили все вопросы. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:34
2024-07-09T13:34
2024-07-09T13:41
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в неформальной обстановке обсудили все вопросы."У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам", - сказал Путин на встрече с Моди.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за 5 лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20240708/putin-1958354562.html
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владимир путин, нарендра моди
Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин рассказал, о чем говорил с Моди в неформальной обстановке
Путин заявил, что они с Моди в неформальной обстановке обсудили все вопросы