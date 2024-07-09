https://ria.ru/20240709/putin-1958481885.html

Путин охарактеризовал отношения России и Индии

Путин охарактеризовал отношения России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024

Путин охарактеризовал отношения России и Индии

Отношения РФ и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства, страны связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:33

2024-07-09T13:33

2024-07-09T13:37

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

саммит шос в астане – 2024

политика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения РФ и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства, страны связывает дружба, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официальных переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди."Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые сложились десятилетиями, а в этом году мы отмечаем 77 лет установления дипломатических отношений. Сегодня наши отношения носят характер особого привилегированного стратегического партнерства", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240709/putin-1958483207.html

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, саммит шос в астане – 2024, политика