Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
13:32 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/putin-1958481624.html
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились со студентами из России и Индии на площадке павильона "АТОМ" в рамках... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:32
2024-07-09T13:32
выставка-форум "россия"
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958480855_0:34:3357:1922_1920x0_80_0_0_1fff191b27a11cbb621376ae75a8ec32.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились со студентами из России и Индии на площадке павильона "АТОМ" в рамках международной выставки-форума "Россия". Во встрече приняли участие студенты из МИФИ, МЭИ, МГУ, университета им. Баумана и других вузов страны российского и индийского происхождения. "Спросим у студентов из Индии, как им нравится и пребывание в России, и обучение, как им учебный процесс", - предложил Путин. Путин и Моди с интересом выслушали рассказ каждого студента из Индии, которые сообщили, что им нравится процесс обучения в России, рассказали, на каких специальностях учатся, и отметили, что все относятся к ним по-дружески. Моди также задавал уточняющие вопросы. Встреча проходила на английском языке. По окончании беседы студенты и лидеры вместе фотографировались. На общении также присутствовали глава "Росатома" Алексей Лихачев и первый вице-премьер Денис Мантуров.
https://ria.ru/20240709/putin-1958457576.html
https://ria.ru/20240709/putin-1958480348.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958480855_628:0:3357:2047_1920x0_80_0_0_8c3433237322355d9f1763a8972831eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Выставка-форум "Россия", Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии

Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии на выставке "Россия"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились со студентами из России и Индии на площадке павильона "АТОМ" в рамках международной выставки-форума "Россия".
Во встрече приняли участие студенты из МИФИ, МЭИ, МГУ, университета им. Баумана и других вузов страны российского и индийского происхождения.
Приезд Моди на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди осмотрели павильон "Атом" на выставке "Россия"
Вчера, 12:07
"Спросим у студентов из Индии, как им нравится и пребывание в России, и обучение, как им учебный процесс", - предложил Путин.
Путин и Моди с интересом выслушали рассказ каждого студента из Индии, которые сообщили, что им нравится процесс обучения в России, рассказали, на каких специальностях учатся, и отметили, что все относятся к ним по-дружески. Моди также задавал уточняющие вопросы. Встреча проходила на английском языке.
По окончании беседы студенты и лидеры вместе фотографировались.
На общении также присутствовали глава "Росатома" Алексей Лихачев и первый вице-премьер Денис Мантуров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин рассказал Моди об истории создания госкорпорации "Росатом"
Вчера, 13:28
 
Выставка-форум "Россия"РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала