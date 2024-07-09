https://ria.ru/20240709/putin-1958481624.html
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились со студентами из России и Индии на площадке павильона "АТОМ" в рамках... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:32
2024-07-09T13:32
2024-07-09T13:32
выставка-форум "россия"
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились со студентами из России и Индии на площадке павильона "АТОМ" в рамках международной выставки-форума "Россия". Во встрече приняли участие студенты из МИФИ, МЭИ, МГУ, университета им. Баумана и других вузов страны российского и индийского происхождения. "Спросим у студентов из Индии, как им нравится и пребывание в России, и обучение, как им учебный процесс", - предложил Путин. Путин и Моди с интересом выслушали рассказ каждого студента из Индии, которые сообщили, что им нравится процесс обучения в России, рассказали, на каких специальностях учатся, и отметили, что все относятся к ним по-дружески. Моди также задавал уточняющие вопросы. Встреча проходила на английском языке. По окончании беседы студенты и лидеры вместе фотографировались. На общении также присутствовали глава "Росатома" Алексей Лихачев и первый вице-премьер Денис Мантуров.
https://ria.ru/20240709/putin-1958457576.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Выставка-форум "Россия", Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии
Путин и Моди встретились со студентами из России и Индии на выставке "Россия"