Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"
Путину и Моди проводят экскурсию по павильону "Атом" на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего". Павильон №19 "Атом"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего". Павильон №19 "Атом". Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают павильон "Атом" на ВДНХ.
Руководителям двух стран проводят экскурсию и знакомят с достижениями российской атомной отрасли.
Президент России встретил индийского гостя и проводил его на экспозицию. В качестве экскурсовода выступил глава Росатома Алексей Лихачев. Особое внимание премьера Индии, внимательно слушавшего рассказ и задавшего уточняющие вопросы, приковала композиция у входа павильона - модель передовой российской ядерной установки ВВЭР.
Российский лидер периодически дополнял экскурсию, в особенности у стендов возрождения атомной промышленности в России и создания госкорпорации "Росатом" в 2007 году.
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Затем руководителям двух стран показали модель активной зоны ядерного реактора. Зазвучавшую музыку Лихачев охарактеризовал как "атомную симфонию". Заинтересовавшись, было, происходящим, индийский премьер обернулся и предложил российскому президенту пожать руки на фоне инсталляции. После нескольких вспышек камер Моди и Путин предложили сопровождавшему их первому вице-премьеру Денису Мантурову также присоединиться к коллективному рукопожатию.
После исторического экскурса Лихачев предложил "встречу с будущим": российская студентка Анастасия с 3-го курса МГТУ им. Баумана и ее индийский коллега поделились с руководителями двух стран, как при помощи атомных технологий бороться с инфекциями растений, опреснять воду, проводить медицинское сканирование, лечить опухоли.