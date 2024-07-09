https://ria.ru/20240709/putin-1958460604.html

Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"

Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают павильон "Атом" на ВДНХ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:15

2024-07-09T12:15

2024-07-09T13:26

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

визит моди в москву

технологии

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают павильон "Атом" на ВДНХ. Руководителям двух стран проводят экскурсию и знакомят с достижениями российской атомной отрасли.Президент России встретил индийского гостя и проводил его на экспозицию. В качестве экскурсовода выступил глава Росатома Алексей Лихачев. Особое внимание премьера Индии, внимательно слушавшего рассказ и задавшего уточняющие вопросы, приковала композиция у входа павильона - модель передовой российской ядерной установки ВВЭР.Российский лидер периодически дополнял экскурсию, в особенности у стендов возрождения атомной промышленности в России и создания госкорпорации "Росатом" в 2007 году.Затем руководителям двух стран показали модель активной зоны ядерного реактора. Зазвучавшую музыку Лихачев охарактеризовал как "атомную симфонию". Заинтересовавшись, было, происходящим, индийский премьер обернулся и предложил российскому президенту пожать руки на фоне инсталляции. После нескольких вспышек камер Моди и Путин предложили сопровождавшему их первому вице-премьеру Денису Мантурову также присоединиться к коллективному рукопожатию.После исторического экскурса Лихачев предложил "встречу с будущим": российская студентка Анастасия с 3-го курса МГТУ им. Баумана и ее индийский коллега поделились с руководителями двух стран, как при помощи атомных технологий бороться с инфекциями растений, опреснять воду, проводить медицинское сканирование, лечить опухоли.

https://ria.ru/20240708/putin-1958354562.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958365015.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958367055.html

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индия

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, технологии, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"