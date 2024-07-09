Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 09.07.2024 (обновлено: 13:26 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/putin-1958460604.html
Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"
Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия" - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают павильон "Атом" на ВДНХ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:15
2024-07-09T13:26
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
визит моди в москву
технологии
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937997650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbeee2b112627ec81027815efb079501.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают павильон "Атом" на ВДНХ. Руководителям двух стран проводят экскурсию и знакомят с достижениями российской атомной отрасли.Президент России встретил индийского гостя и проводил его на экспозицию. В качестве экскурсовода выступил глава Росатома Алексей Лихачев. Особое внимание премьера Индии, внимательно слушавшего рассказ и задавшего уточняющие вопросы, приковала композиция у входа павильона - модель передовой российской ядерной установки ВВЭР.Российский лидер периодически дополнял экскурсию, в особенности у стендов возрождения атомной промышленности в России и создания госкорпорации "Росатом" в 2007 году.Затем руководителям двух стран показали модель активной зоны ядерного реактора. Зазвучавшую музыку Лихачев охарактеризовал как "атомную симфонию". Заинтересовавшись, было, происходящим, индийский премьер обернулся и предложил российскому президенту пожать руки на фоне инсталляции. После нескольких вспышек камер Моди и Путин предложили сопровождавшему их первому вице-премьеру Денису Мантурову также присоединиться к коллективному рукопожатию.После исторического экскурса Лихачев предложил "встречу с будущим": российская студентка Анастасия с 3-го курса МГТУ им. Баумана и ее индийский коллега поделились с руководителями двух стран, как при помощи атомных технологий бороться с инфекциями растений, опреснять воду, проводить медицинское сканирование, лечить опухоли.
https://ria.ru/20240708/putin-1958354562.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958365015.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958367055.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937997650_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dd17a010411794b036338d97971901c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, технологии, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, Технологии, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин и Моди осматривают павильон "Атом" на выставке "Россия"

Путину и Моди проводят экскурсию по павильону "Атом" на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего". Павильон №19 "Атом"
Выставка Россия. Экскурсии для участников Форума Корпоративный музей: приоритет будущего. Павильон №19 Атом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего". Павильон №19 "Атом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают павильон "Атом" на ВДНХ.
Руководителям двух стран проводят экскурсию и знакомят с достижениями российской атомной отрасли.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями
8 июля, 20:15
Президент России встретил индийского гостя и проводил его на экспозицию. В качестве экскурсовода выступил глава Росатома Алексей Лихачев. Особое внимание премьера Индии, внимательно слушавшего рассказ и задавшего уточняющие вопросы, приковала композиция у входа павильона - модель передовой российской ядерной установки ВВЭР.
Российский лидер периодически дополнял экскурсию, в особенности у стендов возрождения атомной промышленности в России и создания госкорпорации "Росатом" в 2007 году.
Президент России Владимир Путин покатал премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре по территории своей резиденции в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин покатал Моди на электрокаре
8 июля, 21:03
Затем руководителям двух стран показали модель активной зоны ядерного реактора. Зазвучавшую музыку Лихачев охарактеризовал как "атомную симфонию". Заинтересовавшись, было, происходящим, индийский премьер обернулся и предложил российскому президенту пожать руки на фоне инсталляции. После нескольких вспышек камер Моди и Путин предложили сопровождавшему их первому вице-премьеру Денису Мантурову также присоединиться к коллективному рукопожатию.
После исторического экскурса Лихачев предложил "встречу с будущим": российская студентка Анастасия с 3-го курса МГТУ им. Баумана и ее индийский коллега поделились с руководителями двух стран, как при помощи атомных технологий бороться с инфекциями растений, опреснять воду, проводить медицинское сканирование, лечить опухоли.
Путин вместе с Моди в конюшне и на представлении во время неформальной встречи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни в Ново-Огарево
8 июля, 21:12
 
РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Моди в МосквуТехнологииАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала