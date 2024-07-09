Рейтинг@Mail.ru
Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/pugacheva-1958642853.html
Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме
Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме - РИА Новости, 09.07.2024
Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме
Певица Алла Пугачева становится инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:50
2024-07-09T23:50
в мире
россия
киев
сша
алла пугачева
сергей соловьев (режиссер)
анатолий антонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/45/1552694549_0:272:2675:1777_1920x0_80_0_0_ff4ba2b446114f05cdc8217a31eb95c3.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Певица Алла Пугачева становится инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. Ранее Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. "Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима", - сказал Соловьев. Депутат отметил, что лицемерие и ложь западной пропаганды являются очередной провокацией. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html
https://ria.ru/20240709/zakharova-1958618071.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/45/1552694549_0:22:2675:2028_1920x0_80_0_0_c66d0ead99fbd5fc336962403a8b7dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, алла пугачева, сергей соловьев (режиссер), анатолий антонов, госдума рф
В мире, Россия, Киев, США, Алла Пугачева, Сергей Соловьев (режиссер), Анатолий Антонов, Госдума РФ
Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме

Депутат Соловьев: Пугачева используется для оправдания зверств киевского режима

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Певица Алла Пугачева становится инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
Ранее Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве
Вчера, 15:48
"Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима", - сказал Соловьев.
Депутат отметил, что лицемерие и ложь западной пропаганды являются очередной провокацией.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве
Вчера, 20:45
 
В миреРоссияКиевСШААлла ПугачеваСергей Соловьев (режиссер)Анатолий АнтоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала