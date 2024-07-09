https://ria.ru/20240709/pugacheva-1958642853.html

Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме

Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме - РИА Новости, 09.07.2024

Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме

Певица Алла Пугачева становится инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:50

2024-07-09T23:50

2024-07-09T23:50

в мире

россия

киев

сша

алла пугачева

сергей соловьев (режиссер)

анатолий антонов

госдума рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Певица Алла Пугачева становится инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. Ранее Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. "Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима", - сказал Соловьев. Депутат отметил, что лицемерие и ложь западной пропаганды являются очередной провокацией. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html

https://ria.ru/20240709/zakharova-1958618071.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, сша, алла пугачева, сергей соловьев (режиссер), анатолий антонов, госдума рф