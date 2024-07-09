Пугачеву делают инструментом политических провокаций, считают в Госдуме
Депутат Соловьев: Пугачева используется для оправдания зверств киевского режима
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Певица Алла Пугачева становится инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима, выразил мнение в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
Ранее Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
"Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима", - сказал Соловьев.
Депутат отметил, что лицемерие и ложь западной пропаганды являются очередной провокацией.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.