Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом
Депутат Госдумы направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом
© Алла ПугачеваСкриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях
© Алла Пугачева
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
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"Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании Пугачевой Аллы Борисовны лицом, находящимся под иностранным влиянием и занимающимся в РФ целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц", - сказано в документе.
В запросе отмечается, что Пугачева, используя личный аккаунт в Instagram, регулярно размещает необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, активно комментирует события, касающиеся действий Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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