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Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом - РИА Новости, 09.07.2024
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20:51 09.07.2024 (обновлено: 21:33 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/pugacheva-1958619169.html
Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом
Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом - РИА Новости, 09.07.2024
Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:51
2024-07-09T21:33
россия
киев
сша
алла пугачева
алексей журавлев
константин чуйченко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. "Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании Пугачевой Аллы Борисовны лицом, находящимся под иностранным влиянием и занимающимся в РФ целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц", - сказано в документе. В запросе отмечается, что Пугачева, используя личный аккаунт в Instagram, регулярно размещает необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, активно комментирует события, касающиеся действий Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240709/zakharova-1958618071.html
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россия, киев, сша, алла пугачева, алексей журавлев , константин чуйченко
Россия, Киев, США, Алла Пугачева, Алексей Журавлев , Константин Чуйченко
Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом

© Алла ПугачеваСкриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Алла Пугачева
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
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«
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании Пугачевой Аллы Борисовны лицом, находящимся под иностранным влиянием и занимающимся в РФ целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц", - сказано в документе.
В запросе отмечается, что Пугачева, используя личный аккаунт в Instagram, регулярно размещает необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, активно комментирует события, касающиеся действий Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияКиевСШААлла ПугачеваАлексей ЖуравлевКонстантин Чуйченко
 
 
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