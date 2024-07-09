https://ria.ru/20240709/pugacheva-1958619169.html

Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом

Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом - РИА Новости, 09.07.2024

Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:51

2024-07-09T20:51

2024-07-09T21:33

россия

киев

сша

алла пугачева

алексей журавлев

константин чуйченко

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. "Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании Пугачевой Аллы Борисовны лицом, находящимся под иностранным влиянием и занимающимся в РФ целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц", - сказано в документе. В запросе отмечается, что Пугачева, используя личный аккаунт в Instagram, регулярно размещает необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, активно комментирует события, касающиеся действий Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240709/zakharova-1958618071.html

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, сша, алла пугачева, алексей журавлев , константин чуйченко