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Проект о пропаганде наркотиков не затронет литературу до 1990 года выпуска - РИА Новости, 09.07.2024
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13:50 09.07.2024 (обновлено: 14:04 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/propaganda-1958486996.html
Проект о пропаганде наркотиков не затронет литературу до 1990 года выпуска
Проект о пропаганде наркотиков не затронет литературу до 1990 года выпуска - РИА Новости, 09.07.2024
Проект о пропаганде наркотиков не затронет литературу до 1990 года выпуска
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправку о том, что вся опубликованная до 1 августа 1990 года литература не будет подпадать под закон о пропаганде... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:50
2024-07-09T14:04
общество
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россия
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправку о том, что вся опубликованная до 1 августа 1990 года литература не будет подпадать под закон о пропаганде наркотиков, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Утвердить таблицу поправок, рекомендуемых к принятию", - сообщается в решении комитета. Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. В таблице поправок на принятие отмечается, что законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности. Также комитет поддержал поправку о переносе вступлении в силу проекта о запрете пропаганды наркотиков на 1 июня 2025 года. Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.
https://ria.ru/20240702/zapret-1956842347.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Проект о пропаганде наркотиков не затронет литературу до 1990 года выпуска

Литература до 1990 года выпуска не подпадет под проект о пропаганде наркотиков

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители в библиотеке
Посетители в библиотеке - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправку о том, что вся опубликованная до 1 августа 1990 года литература не будет подпадать под закон о пропаганде наркотиков, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Утвердить таблицу поправок, рекомендуемых к принятию", - сообщается в решении комитета.
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков
2 июля, 12:58
Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.
В таблице поправок на принятие отмечается, что законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.
Также комитет поддержал поправку о переносе вступлении в силу проекта о запрете пропаганды наркотиков на 1 июня 2025 года.
Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.
Библиотека - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе
2 июля, 12:33
 
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