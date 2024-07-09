https://ria.ru/20240709/promparki--1958643075.html

На Кубани появятся промпарки в сфере сельхозмашиностроения и вагоностроения

На Кубани появятся промпарки в сфере сельхозмашиностроения и вагоностроения - РИА Новости, 09.07.2024

На Кубани появятся промпарки в сфере сельхозмашиностроения и вагоностроения

Промтехнопарк в сфере сельхозмашиностроения и промпарк в отрасли вагоностроения появятся в Краснодарском крае, общий объем инвестиций в проекты составляет 5,6... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:53

2024-07-09T23:53

2024-07-09T23:55

краснодарский край

экономика

технологии

краснодарский край

кропоткин

екатеринбург

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Промтехнопарк в сфере сельхозмашиностроения и промпарк в отрасли вагоностроения появятся в Краснодарском крае, общий объем инвестиций в проекты составляет 5,6 миллиарда рублей, сообщили в администрации Кубани по итогам участия краевых властей в выставке "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. "В Краснодарском крае создадут промтехнопарк в сфере сельхозмашиностроения и промпарк в отрасли вагоностроения. Соответствующие протоколы на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Промтехнопарк в отрасли сельхозмашиностроения заработает в Кропоткине. Подписи под документом поставили Вениамин Кондратьев и финансовый директор компании "ПРОМТЕХНО" Галина Марачкова", - говорится в сообщении. По словам Кондратьева, на территории парка будут производить высокотехнологичную импортозамещающую продукцию сельхозмашиностроения. В реализацию этого проекта направят 4 миллиарда рублей, будет создано 450 рабочих мест. На новую площадку в том числе зайдут импортозамещающие производства - планируется выпускать запасные части и комплектующие, культиваторы, плуги и оборудование для обработки культур удобрениями, отмечают в администрации. Уточняется, что глава региона также подписал протокол о намерениях с руководством ООО Индустриальный парк "Русская промышленная корпорация". Проект предусматривает реконструкцию и расширение объектов инфраструктуры. На действующих мощностях завода по выпуску грузовых вагонов в Армавире также начнут развивать производство лакокрасочной продукции и металлоконструкций. Планируется изготовление железнодорожных тележек, вагонов-термосов, красок. Объем инвестиций составит 1,8 миллиарда рублей. Запуск промпарка позволит создать более 190 рабочих мест. Кроме того, будут реконструированы объекты для размещения резидентов, модернизированы инженерные коммуникации и дороги, добавляют власти.

https://ria.ru/20240704/tekhobsluzhivanie-1957359837.html

https://ria.ru/20240701/novorossiysk-1956571427.html

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Наталья Макарова

экономика, технологии, краснодарский край, кропоткин, екатеринбург, вениамин кондратьев