https://ria.ru/20240709/pristup-1958621993.html

У митрополита Черкасской епархии УПЦ случился сердечный приступ

У митрополита Черкасской епархии УПЦ случился сердечный приступ - РИА Новости, 09.07.2024

У митрополита Черкасской епархии УПЦ случился сердечный приступ

Сердечный приступ случился у митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Феодосия, его готовят к госпитализации, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:09

2024-07-09T21:09

2024-07-09T21:32

религия

здоровье - общество

украина

феодосия

черкассы

украинская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872394300_0:307:768:739_1920x0_80_0_0_a8645eda9b7ef008e7d4c1e515db5b8a.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сердечный приступ случился у митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Феодосия, его готовят к госпитализации, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката. "В Черкассах в Сосновском районном суде 9 июля заседание по делу руководителя Черкасской епархии УПЦ митрополита Феодосия, которого судят более года, не состоялось… В суде адвокат подзащитного показал справку о госпитализации Дениса Снигирева. Адвокат отметил, что Феодосий сейчас лечится после сердечного приступа, который произошел 8 июля, и врач ему назначил постельный режим, его готовят к госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Украинский суд 27 июля на два месяца отправил митрополита под круглосуточный домашний арест. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html

украина

феодосия

черкассы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, украина, феодосия, черкассы, украинская православная церковь