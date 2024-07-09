https://ria.ru/20240709/prints-1958610278.html

СМИ назвали причину участия принца Гарри в церемониях с получением наград

СМИ назвали причину участия принца Гарри в церемониях с получением наград - РИА Новости, 09.07.2024

СМИ назвали причину участия принца Гарри в церемониях с получением наград

Участие принца Гарри в церемониях, на которых он получает награды, объясняется его отчаянным желанием привлечь внимание к своей персоне, пишет издание Daily... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:59

2024-07-09T19:59

2024-07-09T20:45

олимпийские игры

лос-анджелес

великобритания

меган маркл

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Участие принца Гарри в церемониях, на которых он получает награды, объясняется его отчаянным желанием привлечь внимание к своей персоне, пишет издание Daily Beast со ссылкой на мнение источников. "Боюсь, это просто наглядный символ его отчаянной потребности во внимании. Ирония последних четырех лет заключается в том, что Гарри и (его супруга - ред.) Меган заявляли, что уходят из королевской семьи, чтобы СМИ оставили их в покое. И вот Гарри буквально забирает <...> награды в прямом эфире. Это жалко", - приводит издание мнение источника, близкого к британской королевской семье. Ожидается, что Гарри получит премию Пэта Тиллмана за заслуги на церемонии вручения ESPY Awards 2024, которая состоится 11 июля в Лос-Анджелесе. Он будет награжден за организацию спортивных соревнований Invictus Games для реабилитации раненых военнослужащих и ветеранов боевых действий. До этого в январе Гарри стал "живой легендой авиации" после вручения премии на 21-й ежегодной церемонии, прошедшей в Беверли-Хилз. "Если вы получаете медаль в армии, вы не хвастаетесь этим, так что идея явиться на телевизионную церемонию награждения, чтобы получить награду, была бы совершенно неловкой для большинства военных. Очень грустно видеть, как Гарри, который был замечательным парнем, которого все уважали, занимается подобными вещами", - цитирует издание военный источник, работавший с Гарри во время его службы. Как сообщали источники в окружении принца, его расстроили негативные комментарии на фоне сообщений о том, что он будет награжден премией, говорится в материале издания. В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.

https://ria.ru/20240512/markl-1945319801.html

https://ria.ru/20240610/karl-1951976364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олимпийские игры, лос-анджелес, великобритания, меган маркл, опра уинфри