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В Приморье задержали подростков, которые избили прохожего - РИА Новости, 09.07.2024
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05:49 09.07.2024 (обновлено: 06:18 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/primore-1958403307.html
В Приморье задержали подростков, которые избили прохожего
В Приморье задержали подростков, которые избили прохожего - РИА Новости, 09.07.2024
В Приморье задержали подростков, которые избили прохожего
Два подростка в Приморье задержаны по подозрению в избиении мужчины, которое их подруга снимала на видео, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:49
2024-07-09T06:18
россия
пожарский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Два подростка в Приморье задержаны по подозрению в избиении мужчины, которое их подруга снимала на видео, сообщает прокуратура региона. В Telegram-каналах распространилось видео, на котором один из подростков бьет мужчину, тот шатается и падает в кусты. Нападавший начинает добивать его на земле ногами и руками, к нему присоединяется второй подросток. "Двое несовершеннолетних 2008 года рождения используя малозначительный повод, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении прохожего 1971 года рождения. При этом подруга нападавших 2009 года рождения снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Прокуратура Пожарского района признала законным возбуждение в отношении несовершеннолетних агрессоров уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия)", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что потерпевший был нетрезв. Как сообщает СУСК РФ, подозреваемые задержаны, следователями СКР принято решение о заключении их под стражу. Прокуратура добавляет, что будет проверена работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240704/prigovor-1957341740.html
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россия, пожарский район, происшествия
Россия, Пожарский район, Происшествия
В Приморье задержали подростков, которые избили прохожего

В Приморье по подозрению в избиении мужчины задержали двух подростков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Два подростка в Приморье задержаны по подозрению в избиении мужчины, которое их подруга снимала на видео, сообщает прокуратура региона.
В Telegram-каналах распространилось видео, на котором один из подростков бьет мужчину, тот шатается и падает в кусты. Нападавший начинает добивать его на земле ногами и руками, к нему присоединяется второй подросток.
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"Двое несовершеннолетних 2008 года рождения используя малозначительный повод, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении прохожего 1971 года рождения. При этом подруга нападавших 2009 года рождения снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Прокуратура Пожарского района признала законным возбуждение в отношении несовершеннолетних агрессоров уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что потерпевший был нетрезв.
Как сообщает СУСК РФ, подозреваемые задержаны, следователями СКР принято решение о заключении их под стражу.
Прокуратура добавляет, что будет проверена работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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