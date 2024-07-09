Президент Египта и глава ЦРУ обсудили перемирие в Газе
Ас-Сиси и глава ЦРУ Бернс обсудили усилия по прекращению огня в Газе
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава ЦРУ Уильям Бернс обсудили в ходе встречи усилия по прекращению огня в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера.
Египетский телеканал Al Qahera News сообщал 7 июля со ссылкой на высокопоставленный источник, что Бернс собирается посетить Каир в течение недели для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и сделке по пленным.
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"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня главу ЦРУ Уильяма Бернса и сопровождающую его делегацию... На встрече были затронуты последние события в (ближневосточном - ред.) регионе, состоялось обсуждений совместных усилий по достижению деэскалации и соглашения о прекращении огня в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Глава Египта заявил, что Каир выступает против продолжения военных операций в анклаве, и подчеркнул необходимость принятия серьезных шагов для предотвращения расширения конфликта в регионе.
По информации Al Qahera News, переговоры о перемирии в секторе Газа продолжаются в Каире. Египет пытается добиться сближения точек зрения всех сторон. Телеканал со ссылкой на высокопоставленный источник также сообщает, что египетская делегация отправится в среду в катарскую столицу Доху. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования к Тель-Авиву прекратить огонь на первом этапе сделки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.