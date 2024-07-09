Украина не получит бесплатный билет в НАТО, заявил президент Словакии
Пеллегрини: декларация саммита не станет для Украины бесплатным билетом в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Декларация саммита НАТО не станет для Украины "бесплатным билетом" в альянс, итоговые решения должны гарантировать необходимость выполнения Киевом условий для возможного будущего членства и согласия всех участников организации с вступлением страны в альянс, считает президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Этот документ сегодня не может служить как бесплатный билет или декларация о решении о принятии (Украины в НАТО - ред.), мы еще не так далеко, и ситуация с безопасностью не делает это возможным", - сказал Пеллегрини журналистам в Вашингтоне, куда он прибыл для участия в саммите НАТО.
По его мнению, документ, принятый по итогам саммита НАТО, должен гарантировать необходимость согласия всех членов организации с принятием в альянс новых стран.
"Конечно, самым важным вопросом, и это не только для Словакии, могу вас заверить, что и другие представители стран сигнализируют, что самая большая дискуссия еще завтра утром будет о статье, которая касается будущего членства Украины в НАТО. Там очень-очень аккуратно идет поиск слов так, чтобы с саммита в Вильнюсе был какой-то прогресс, но с тем, чтобы там было дополнено тем, что любая страна, которая имеет право принимать решения о своем будущем и может просить о членстве в любой организации, но всегда это решение зависит от решения стран-членов этой организации", - сказал Пеллегрини.
Он подчеркнул, что Словакия будет настаивать на том, чтобы в данном пункте было упоминание о необходимости выполнить условия для членства, а финальное решение о принятии страны в НАТО должно зависеть от согласия всех стран-членов.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.