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Кировские предприниматели получили 140 млн рублей льготного финансирования - РИА Новости, 09.07.2024
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Твой бизнес
 
19:48 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/predprinimateli-1958606753.html
Кировские предприниматели получили 140 млн рублей льготного финансирования
Кировские предприниматели получили 140 млн рублей льготного финансирования - РИА Новости, 09.07.2024
Кировские предприниматели получили 140 млн рублей льготного финансирования
Кировские предприниматели получили льготную финансовую поддержку на сумму более 140 миллионов рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:48
2024-07-09T19:48
твой бизнес
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
кировская область
киров
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кировские предприниматели получили льготную финансовую поддержку на сумму более 140 миллионов рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. Через данный сервис предприниматели могут оформить в онлайн-режиме микрозаймы до пяти миллионов рублей. Сервис позволяет получателю снизить на 0,5% годовую ставку по микрозайму. "Кредитные эксперты кировского центра "Мой бизнес" на первых этапах подключатся к рассмотрению заявки от предпринимателя, помогут подобрать оптимальный продукт для развития бизнеса", — сказал директор центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что большинство данных в заявке будут заполнены автоматически из бизнес-профиля, этим сервис и удобен. На какие-то вопросы получить ответы можно будет, позвонив по телефону. Основными пользователями онлайн-сервиса микрозаймов стали микропредприятия региона. Сферами деятельности заемщиков чаще всего являются торговля, услуги и производство.
https://ria.ru/20240313/kredity-1932783947.html
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россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кировская область, киров, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кировская область, Киров, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Кировские предприниматели получили 140 млн рублей льготного финансирования

© iStock.com / PoikeПредприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Poike
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кировские предприниматели получили льготную финансовую поддержку на сумму более 140 миллионов рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Через данный сервис предприниматели могут оформить в онлайн-режиме микрозаймы до пяти миллионов рублей. Сервис позволяет получателю снизить на 0,5% годовую ставку по микрозайму.
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«
"Кредитные эксперты кировского центра "Мой бизнес" на первых этапах подключатся к рассмотрению заявки от предпринимателя, помогут подобрать оптимальный продукт для развития бизнеса", — сказал директор центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что большинство данных в заявке будут заполнены автоматически из бизнес-профиля, этим сервис и удобен. На какие-то вопросы получить ответы можно будет, позвонив по телефону.
Основными пользователями онлайн-сервиса микрозаймов стали микропредприятия региона. Сферами деятельности заемщиков чаще всего являются торговля, услуги и производство.
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Твой бизнесРоссияТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКировская областьКировМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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