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Кировские предприниматели получили 140 млн рублей льготного финансирования

Кировские предприниматели получили 140 млн рублей льготного финансирования - РИА Новости, 09.07.2024

Кировские предприниматели получили 140 млн рублей льготного финансирования

Кировские предприниматели получили льготную финансовую поддержку на сумму более 140 миллионов рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:48

2024-07-09T19:48

2024-07-09T19:48

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кировские предприниматели получили льготную финансовую поддержку на сумму более 140 миллионов рублей через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. Через данный сервис предприниматели могут оформить в онлайн-режиме микрозаймы до пяти миллионов рублей. Сервис позволяет получателю снизить на 0,5% годовую ставку по микрозайму. "Кредитные эксперты кировского центра "Мой бизнес" на первых этапах подключатся к рассмотрению заявки от предпринимателя, помогут подобрать оптимальный продукт для развития бизнеса", — сказал директор центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что большинство данных в заявке будут заполнены автоматически из бизнес-профиля, этим сервис и удобен. На какие-то вопросы получить ответы можно будет, позвонив по телефону. Основными пользователями онлайн-сервиса микрозаймов стали микропредприятия региона. Сферами деятельности заемщиков чаще всего являются торговля, услуги и производство.

https://ria.ru/20240313/kredity-1932783947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кировская область, киров, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)