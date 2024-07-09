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Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области нет
Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области нет - РИА Новости, 09.07.2024
Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области нет
Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области, предварительно, нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:35
2024-07-09T07:35
2024-07-09T07:48
специальная военная операция на украине
калач-на-дону
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области, предварительно, нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в регионе, возникли возгорания на подстанции и нефтебазе."Предварительно, пострадавших нет", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20240709/minoborony-1958407075.html
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калач-на-дону, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Калач-на-Дону, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области нет
МЧС по Волгоградской области: пострадавших после атаки БПЛА в регионе нет