https://ria.ru/20240709/pozhar-1958408193.html

Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области нет

Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области нет - РИА Новости, 09.07.2024

Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области нет

Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области, предварительно, нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:35

2024-07-09T07:35

2024-07-09T07:48

специальная военная операция на украине

калач-на-дону

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Волгоградской области, предварительно, нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в регионе, возникли возгорания на подстанции и нефтебазе."Предварительно, пострадавших нет", - сообщили в администрации.

https://ria.ru/20240709/minoborony-1958407075.html

калач-на-дону

волгоградская область

волгоград

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калач-на-дону, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)