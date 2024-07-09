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Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России - РИА Новости, 09.07.2024
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20:48 09.07.2024 (обновлено: 23:06 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/posol-1958618873.html
Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России
Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России - РИА Новости, 09.07.2024
Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России
Посол России в Чехии Александр Змеевский, который был вызван во вторник в МИД Чехии, опроверг бездоказательные обвинения в адрес России в связи с недавним... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:48
2024-07-09T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
чехия
александр змеевский
ян липавский
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Посол России в Чехии Александр Змеевский, который был вызван во вторник в МИД Чехии, опроверг бездоказательные обвинения в адрес России в связи с недавним инцидентом с детской больницей в Киеве. Во вторник глава дипведомства Чехии Ян Липавский сообщил на своей странице в соцсети Х о вызове посла России в стране Александра Змеевского в МИД. По словам чешского дипломата, вызов российского дипломата связан с ситуацией с детской больницей в Киеве. В российской дипмиссии подтвердили вызов посла в МИД Чехии. "Посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван 9 июля в МИД Чехии для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. В ходе встречи чешской стороной была изложена позиция Праги в связи с "ракетным ударом 8 июля по детской больнице" в Киеве, сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем вооруженных сил России", - говорится в сообщении на странице дипмиссии РФ в соцсети Facebook*. Там же отмечается, что посол РФ вручил господину Мариану тексты заявления минобороны России от 8 июля и комментарий официального представителя МИД России от 9 июля, опровергающие обвинения Киева и его союзников в адрес России в преднамеренных атаках на украинские гражданские объекты, отмечается далее в сообщении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240709/nebenzya-1958601638.html
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в мире, россия, киев, чехия, александр змеевский, ян липавский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Чехия, Александр Змеевский, Ян Липавский, Дмитрий Песков
Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России

Посол в Чехии опроверг обвинения по инциденту в Киеве в адрес России

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России
Автомобиль посольства России - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Посол России в Чехии Александр Змеевский, который был вызван во вторник в МИД Чехии, опроверг бездоказательные обвинения в адрес России в связи с недавним инцидентом с детской больницей в Киеве.
Во вторник глава дипведомства Чехии Ян Липавский сообщил на своей странице в соцсети Х о вызове посла России в стране Александра Змеевского в МИД. По словам чешского дипломата, вызов российского дипломата связан с ситуацией с детской больницей в Киеве. В российской дипмиссии подтвердили вызов посла в МИД Чехии.
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«
"Посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван 9 июля в МИД Чехии для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. В ходе встречи чешской стороной была изложена позиция Праги в связи с "ракетным ударом 8 июля по детской больнице" в Киеве, сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем вооруженных сил России", - говорится в сообщении на странице дипмиссии РФ в соцсети Facebook*.
Там же отмечается, что посол РФ вручил господину Мариану тексты заявления минобороны России от 8 июля и комментарий официального представителя МИД России от 9 июля, опровергающие обвинения Киева и его союзников в адрес России в преднамеренных атаках на украинские гражданские объекты, отмечается далее в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЧехияАлександр ЗмеевскийЯн ЛипавскийДмитрий Песков
 
 
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