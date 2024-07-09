Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России
Посол в Чехии опроверг обвинения по инциденту в Киеве в адрес России
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Посол России в Чехии Александр Змеевский, который был вызван во вторник в МИД Чехии, опроверг бездоказательные обвинения в адрес России в связи с недавним инцидентом с детской больницей в Киеве.
Во вторник глава дипведомства Чехии Ян Липавский сообщил на своей странице в соцсети Х о вызове посла России в стране Александра Змеевского в МИД. По словам чешского дипломата, вызов российского дипломата связан с ситуацией с детской больницей в Киеве. В российской дипмиссии подтвердили вызов посла в МИД Чехии.
«
"Посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван 9 июля в МИД Чехии для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. В ходе встречи чешской стороной была изложена позиция Праги в связи с "ракетным ударом 8 июля по детской больнице" в Киеве, сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем вооруженных сил России", - говорится в сообщении на странице дипмиссии РФ в соцсети Facebook*.
Там же отмечается, что посол РФ вручил господину Мариану тексты заявления минобороны России от 8 июля и комментарий официального представителя МИД России от 9 июля, опровергающие обвинения Киева и его союзников в адрес России в преднамеренных атаках на украинские гражданские объекты, отмечается далее в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.