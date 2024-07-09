https://ria.ru/20240709/posol-1958618873.html

Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России

Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России - РИА Новости, 09.07.2024

Посол России в Чехии опроверг обвинения в адрес России

Посол России в Чехии Александр Змеевский, который был вызван во вторник в МИД Чехии, опроверг бездоказательные обвинения в адрес России в связи с недавним... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:48

2024-07-09T20:48

2024-07-09T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

чехия

александр змеевский

ян липавский

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_0:98:3020:1797_1920x0_80_0_0_6794c36ccb7aea8412caa374b3955a70.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Посол России в Чехии Александр Змеевский, который был вызван во вторник в МИД Чехии, опроверг бездоказательные обвинения в адрес России в связи с недавним инцидентом с детской больницей в Киеве. Во вторник глава дипведомства Чехии Ян Липавский сообщил на своей странице в соцсети Х о вызове посла России в стране Александра Змеевского в МИД. По словам чешского дипломата, вызов российского дипломата связан с ситуацией с детской больницей в Киеве. В российской дипмиссии подтвердили вызов посла в МИД Чехии. "Посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван 9 июля в МИД Чехии для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. В ходе встречи чешской стороной была изложена позиция Праги в связи с "ракетным ударом 8 июля по детской больнице" в Киеве, сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем вооруженных сил России", - говорится в сообщении на странице дипмиссии РФ в соцсети Facebook*. Там же отмечается, что посол РФ вручил господину Мариану тексты заявления минобороны России от 8 июля и комментарий официального представителя МИД России от 9 июля, опровергающие обвинения Киева и его союзников в адрес России в преднамеренных атаках на украинские гражданские объекты, отмечается далее в сообщении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240709/nebenzya-1958601638.html

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html

россия

киев

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, чехия, александр змеевский, ян липавский, дмитрий песков